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Двое беглецов из изолятора в Истре задержаны. Миллион рублей за помощь в их поимке не дадут

Полиция и ФСБ задержали двух из пяти беглецов из ИВС в Истре

Через пять дней после побега из истринского изолятора полиция отыскала двоих беглецов: пределы Московской области они не покинули. Ещё трое, в том числе обвиняемый в убийстве «колбасного короля» из арбалета, пока неуловимы.

Как сообщает официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк, 11 августа полицией и ФСБ задержаны 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Оба скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске, примерно в 100 километрах от Истры.

«Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

В настоящее время все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается», — добавили в МВД.

Пятёрка заключённых выбралась из изолятора в Истре в ночь на 6 августа предположительно с помощью гаечного ключа. Беглецы выбили лоток, через который в камеру передают еду, скрутили замок, вышли через заднюю дверь и пешком направились в сторону железнодорожной станции.

Четверым вменяют кражи из частных домов, пятого — Александра Мавриди — обвиняют в громком убийстве из арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова и в похищении адвоката Завгороднего. В МВД пообещали миллион рублей за содействие в поимке Мавриди. Ориентировки на беглецов получили в том числе в Петербурге.

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Комментарии (1)

Владислав Гольянов
Странно. Еще в день побега в "Вести24" сообщали через несколько часов бегущей строкой, что двое беглецов уже пойманы.
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