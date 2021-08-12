Двое беглецов из изолятора в Истре задержаны. Миллион рублей за помощь в их поимке не дадут

Через пять дней после побега из истринского изолятора полиция отыскала двоих беглецов: пределы Московской области они не покинули. Ещё трое, в том числе обвиняемый в убийстве «колбасного короля» из арбалета, пока неуловимы.



Как сообщает официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк, 11 августа полицией и ФСБ задержаны 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Оба скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске, примерно в 100 километрах от Истры.



«Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

