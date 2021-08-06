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После побега пятерых из изолятора в Истре прослушиваются десятки телефонов. Заслон выставили и в Петербурге

Полиция Петербурга получила ориентировки на беглецов из подмосковного СИЗО

В Подмосковье на дорогах ставят заслоны в поисках беглецов из СИЗО. Ориентировки на них пришли и в Петербург.

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, полиция Москвы и Подмосковья с ночи ищет пятерых, среди которых подозреваемый в убийстве «колбасного короля» из арбалета. На дорогах выставлены заслоны. Ориентировки на беглецов направлены не только столичным полицейским, но и во все прилегающие регионы, в том числе и в Петербург.

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По данным «Фонтанки», силовики также прослушивают десятки телефонов людей, связанных с беглецами.

Помимо Александра Мавриди (обвиняемый в громком убийстве из арбалета «колбасного короля» Владимира Муругова и в похищении адвоката Завгороднего) ищут четырех граждан Молдавии, обвиняемых в серии краж: Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетеря.

Источники сообщают, что, по предварительным данным, оружия у них нет. Сотрудники изолятора не пострадали, однако СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками СИЗО в Истре, которые якобы и привели к побегу 5 человек.

СМИ пишут, что мужчины сбежали из изолятора с помощью гаечного ключа, которым вскрыли лоток, через который заключённым передают еду. Затем они якобы скрутили замок, вышли через заднюю дверь и пешком направились в сторону железнодорожной станции.

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Комментарии (14)

Жаконин
Интересно теперь пособничество к побегу называется «превышение полномочий». А из СИЗО просто задняя дверь на улицу, ага.
AlBerkut
Да уж, ну и рожи...
Интересно, а какую сумму стоит пронести в хату ключ, не закрыть коридор и отвернуться?
260602101
Приднестровцы шалят ?
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