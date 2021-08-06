Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, полиция Москвы и Подмосковья с ночи ищет пятерых, среди которых подозреваемый в убийстве «колбасного короля» из арбалета. На дорогах выставлены заслоны. Ориентировки на беглецов направлены не только столичным полицейским, но и во все прилегающие регионы, в том числе и в Петербург.

Помимо Александра Мавриди (обвиняемый в громком убийстве из арбалета « колбасного короля » Владимира Муругова и в похищении адвоката Завгороднего) ищут четырех граждан Молдавии, обвиняемых в серии краж: Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетеря.

Источники сообщают, что, по предварительным данным, оружия у них нет. Сотрудники изолятора не пострадали, однако СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками СИЗО в Истре, которые якобы и привели к побегу 5 человек.



СМИ пишут, что мужчины сбежали из изолятора с помощью гаечного ключа, которым вскрыли лоток, через который заключённым передают еду. Затем они якобы скрутили замок, вышли через заднюю дверь и пешком направились в сторону железнодорожной станции.

