FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

МВД обещает миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего «убийцы колбасного короля»

МВД России 6 августа объявило награду за содействие в поимке обвиняемого в убийстве, который с ещё четырьмя арестантами сбежал из ИВС в Истре.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», — говорится в сообщение ведомства.

Кроме того, денежное вознаграждение обещают и за информацию, которая приведёт к задержанию.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит звонить по телефонам 02, (495) 994–50–64, (495) 609–77–06.

Мавриди обвиняется в громком убийстве из арбалета «колбасного короля» Муругова и в похищении адвоката Завгороднего. С ним сбежали Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря, задержанные за кражи из частных домов. По данным «МК», к ним в камеру обвиняемого в убийстве перевели за день до побега. Беглецы выбили лоток, через который заключённым передают еду, скрутили замок, вышли через заднюю дверь и пешком направились в сторону железнодорожной станции.

Ранее Следственный комитет опубликовал оперативное видео из изолятора в Московской области, где 6 августа недосчитались пятерых заключённых.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Владислав М
Тоже думаю, что преступники были гораздо щедрее при подготовке побега.
Dimitry Antonov
Забавно, сбежали пятеро, а награду обещают за поимку одного. Не поможет. Слишком мало за такую фигуру. Подозреваю, что в организацию побега и его успешную реализацию, включая бесследное исчезновение этого персонажа, были вложены намного бОльшие деньги, которые были эффективно отработаны. Да и такое может случиться, что его никто и никогда уже не найдёт..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний