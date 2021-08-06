МВД обещает миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего «убийцы колбасного короля»

МВД России 6 августа объявило награду за содействие в поимке обвиняемого в убийстве, который с ещё четырьмя арестантами сбежал из ИВС в Истре.
«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», — говорится в сообщение ведомства.
Кроме того, денежное вознаграждение обещают и за информацию, которая приведёт к задержанию.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит звонить по телефонам 02, (495) 994–50–64, (495) 609–77–06.
Мавриди обвиняется в громком убийстве из арбалета «колбасного короля» Муругова и в похищении адвоката Завгороднего. С ним сбежали Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря, задержанные за кражи из частных домов. По данным «МК», к ним в камеру обвиняемого в убийстве перевели за день до побега. Беглецы выбили лоток, через который заключённым передают еду, скрутили замок, вышли через заднюю дверь и пешком направились в сторону железнодорожной станции.
Ранее Следственный комитет опубликовал оперативное видео из изолятора в Московской области, где 6 августа недосчитались пятерых заключённых.