МВД обещает миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего «убийцы колбасного короля»

МВД России 6 августа объявило награду за содействие в поимке обвиняемого в убийстве, который с ещё четырьмя арестантами сбежал из ИВС в Истре.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», — говорится в сообщение ведомства.



Кроме того, денежное вознаграждение обещают и за информацию, которая приведёт к задержанию.