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В Москве задержали убийцу «колбасного короля», сбежавшего из изолятора в Истре

Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора в Истре, нашли в столице

Пятый участник побега из изолятора временного содержания в Истре Александр Мавриди задержан в Москве 13 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре», — цитирует Ирину Волк «МВД Медиа».

По данным полиции, Мавриди обнаружили на улице Дубравной в районе Митино. При задержании он попытался оказать сопротивление, но был обезврежен и доставлен в территориальное подразделение СК РФ.

Ранее удалось задержать четверых из пяти сбежавших из подмосковного СИЗО. На свободе оставался только Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова из арбалета. За помощь в его розыске была объявлена награда в 1,5 млн рублей.

«Фонтанка» писала, что в ночь на 6 августа из ИВС МВД по Истре сбежали пятеро мужчин. Среди них были Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.11 августа полицейские и ФСБ задержали 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Оба скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске, примерно в 100 километрах от Истры. Позже нашли третьего сбежавшего, Николая Тетерю. Четвертого задержали 18 августа в Новгородской области.

По версии СК, один из работников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеонаблюдения, после этого оба дежурных отправились спать. Кроме того, они открыли двери камер для передачи продуктов, так называемые «кормушки». Именно это помогло заключенным оказаться на свободе.

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Комментарии (3)

zorkii
"А в тюрьме сейчас ужин, макароны дают" (с) Зачем надо было убегать, знал же что поймают
hal9000
А нафиг он в него из арбалета стрелял??..это дочего надо все мозги пропить?!..наверняка ерундой с детьми занимались ,стреляли из арбалета...а потом перебрали с водкой и понеслось..а ты помнишь я тебе товар поставил а ты мне таки не заплатил..нука сын дайка мне арбалет..на получи стрелу ..
AlBerkut
И он не сделал ноги ни из мск, ни из РФ? Однако 🤔...
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