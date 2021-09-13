В Москве задержали убийцу «колбасного короля», сбежавшего из изолятора в Истре

Пятый участник побега из изолятора временного содержания в Истре Александр Мавриди задержан в Москве 13 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре», — цитирует Ирину Волк «МВД Медиа».