МВД повысило вознаграждение за помощь в поимке убийцы «колбасного короля», сбежавшего из изолятора

МВД увеличило до 1,5 млн рублей вознаграждение за помощь в розыске Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора в Истре. Об этом 25 августа сообщили в ведомстве.



Ранее удалось задержать четверых из пяти сбежавших из подмосковного СИЗО. На свободе остался только Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова из арбалета.



«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994–50–64, (495) 609–77–06. Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность», — говорится в сообщении МВД.

