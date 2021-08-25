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МВД повысило вознаграждение за помощь в поимке убийцы «колбасного короля», сбежавшего из изолятора

МВД увеличило до 1,5 млн рублей вознаграждение за помощь в розыске Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора в Истре. Об этом 25 августа сообщили в ведомстве.

Ранее удалось задержать четверых из пяти сбежавших из подмосковного СИЗО. На свободе остался только Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова из арбалета.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994–50–64, (495) 609–77–06. Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность», — говорится в сообщении МВД.

Отметим, изначально полицейские предлагали только один миллион рублей за помощь в поимке Мавриди. Ранее сообщалось, что он может скрываться под другими именами: Авилов Александр Николаевич и Прудников Александр Анатольевич.

«Фонтанка» писала, что в ночь на 6 августа из ИВС МВД по Истре сбежали пятеро мужчин. Среди них были Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.11 августа полицейские и ФСБ задержали 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Оба скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске, примерно в 100 километрах от Истры. Позже нашли третьего сбежавшего, Николая Тетерю. Четвертого задержали 18 августа в Новгородской области.

По версии СК, один из работников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеонаблюдения, после этого оба дежурных отправились спать. Кроме того, они открыли двери камер для передачи продуктов, так называемые «кормушки». Именно это помогло заключенным оказаться на свободе.

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Комментарии (7)

266206839
интересно сколько начнут предлагать бандиты.... чувствую себя на аукционе - кто больше предложит... =/
266214918
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мо.....мент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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