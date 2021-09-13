Со штрафстоянки на Кржижановского увели грузовик по поддельным документам

Уборщицу медицинского института оставили без грузовика в Петербурге. Машина несколько месяцев стояла на штрафстоянке и приглянулась кому-то настолько, что он не поленился подделать документы.



Как стало известно «Фонтанке», днем 12 сентября в полицию Невского района обратилась 57-летняя петербурженка, работающая уборщицей в медицинском институте. Женщина рассказала, что в период с 6 мая по 2 сентября прошлого года со штрафстоянки на улице Кржижановского был похищен принадлежащий ей тягач Scania 2002 года выпуска. Неизвестный злоумышленник забрал его, предъявив поддельные документы на машину.