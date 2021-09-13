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Сожитель забрал у петербурженки автомобиль и пригрозил сжечь, если та обратится в полицию

После года отношений возлюбленный петербурженки внезапно сорвался с дачи по делам и пропал вместе с ее машиной. По телефону мужчина пригрозил сжечь автомобиль, если женщина пойдет в полицию, но та на угрозу не повелась.

Как стало известно «Фонтанке», в пять утра 13 сентября в полицию Калининского района Петербурга с заявлением обратилась 40-летняя местная жительница и попросила привлечь к уголовной ответственности ее 37-летнего сожителя, зарегистрированного в Московской области. По ее словам, мужчина похитил ее Hyundai Solaris 2014 года выпуска, который был припаркован у дома 75 по Светлановскому проспекту. Ущерб заявительница оценила в 55 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что познакомилась с мужчиной по имени Эседула около года назад. Между ними вспыхнули чувства, а последнее время пара жила вместе в ее квартире. В субботу, 11 сентября, они поехали на дачу на BMW мужчины, а ее «Хёндэ» остался стоять в городе. Днем 12 сентября Эседула сказал, что ему нужно уехать по делам, и обещал вернуться вечером, но так и не приехал. С собой у него были ключи от квартиры.

Вернувшись домой, женщина не обнаружила в квартире ни ключей, ни ПТС и ОСАГО на машину, ни даже своих водительских прав. «Соляриса» на месте парковки тоже не было. Позвонив сожителю, заявительница услышала, что тот в Выборге, а ключи от ее машины оставил в магазине. В случае, если женщина обратится в полицию, он пообещал поджечь автомобиль.

Где сейчас находится мужчина и автомобиль петербурженки, неизвестно. Машину объявили в федеральный розыск.

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Комментарии (3)

Mikkä Karhunen
а сувенир в виде ребенка эседула ей не оставил взамен автомобиля?
ThunderPiter
Привет, это я, слышишь, ты,
Я – мужчина твоей мечты.
Поздравляю, ты мой жена,
Теперь тебе всё нельзя.

Телефон весь контакт удали,
Из Контакт свой страниц удали.
Брэд Питт не смотри, меня смотри,
Дом-2 не смотри, борьба смотри.

Фейсбук не ходи, ноутбук не бери,
Кухня сиди, баран вари.
Туда не иди, сюда иди,
Стой, где я сказал. Тихо, я сказал!

Скромная одежда ходи,
Яркая одежда сожги.
Если я говорил – ты молчал,
Если я молчал – ты вокруг танцевал.

Когда мой друзья пришёл,
Ты комната сразу ушёл.
Когда твой подруг пришёл,
Друзья мой сразу пришёл.

Если ты мальчик рожал,
Тебе я Кайен покупал.
А если не мальчик рожал,
Я твою маму ругал.
Я твою маму ругал.
Я твою маму ругал.
dedmoroz_5e4d8827384c2
а ловкой петербурженке оказалось не так легко пробросить на деньги хитрого Эседуллу))
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