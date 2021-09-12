Прямую трансляцию из храма с утра 12 сентября ведет телеканал «Санкт-Петербург», в ней принимает участие Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Посмотреть вживую на происходящее позволено не всем. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», у пропускных рамок у верующих требуют пригласительные, на что закономерно слышат вопрос: «Пригласительные в храм? Вы себя слышите? Церковь-то для кого?»
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Полиция на входе утверждает, что свободный вход в храм возобновится с 14 часов. Согласно заявленной программе дня, после богослужения состоится традиционный крестный ход, но не на Невском проспекте, а лишь на площади Александра Невского. Тем не менее частично движение по главной улице города все равно ограничено.