FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
22
Печать

«Пригласительные в храм?» Патриарх Кирилл приехал в Петербург, в Александро-Невскую лавру пускают избранных

В Петербург на богослужение, посвященное дню обретения мощей Александра Невского, прибыл патриарх Кирилл

В Александро-Невской лавре началось праздничное богослужение в честь 800-летия небесного покровителя города князя Александра Невского. Внутри — патриарх, у рамок — недоумение.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Прямую трансляцию из храма с утра 12 сентября ведет телеканал «Санкт-Петербург», в ней принимает участие Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Посмотреть вживую на происходящее позволено не всем. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», у пропускных рамок у верующих требуют пригласительные, на что закономерно слышат вопрос: «Пригласительные в храм? Вы себя слышите? Церковь-то для кого?»

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Полиция на входе утверждает, что свободный вход в храм возобновится с 14 часов. Согласно заявленной программе дня, после богослужения состоится традиционный крестный ход, но не на Невском проспекте, а лишь на площади Александра Невского. Тем не менее частично движение по главной улице города все равно ограничено.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

NasushnyBread
"Можно верить и в отсутствие веры
Можно делать и отсутствие дела"
Илья Кормильцев
265957710
Перечитайте комментарии -тупость, зло, безбожие. Это Православный праздник, кто не знает.
karbofos
Бывший стукач-комсомолец в город пожаловал?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний