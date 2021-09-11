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Торжества в честь юбилея Александра Невского перекроют Невский проспект в Петербурге

Празднование 800-летия святого благоверного князя Александра Невского ограничит движение транспорта в центре Петербурга 11 и 12 сентября.

По данным комитета по транспорту, движение будет прекращено:

— с 20.00 11 сентября до 22.00 12 сентября по боковому проезду на пл. Александра Невского в направлении от Чернорецкого пер. к мосту Александра Невского;

— 12 сентября с 03.00 до 14.00 по Невскому пр. от д. 175 по Невскому пр. до пл. Александра Невского.

Обычно в День перенесения мощей Александра Невского проходит большой крестный ход, но в 2021 году из-за пандемии он был отменен. Вместо него планируется организовать празднование и молебен на площади Александра Невского.

О том, где еще будет ограничено движение 12 сентября, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Павел Михайлов
Крестный ход под предводительством лоббиста РПЦ Макарова.
Nationalverrater_2
Искандер-мурза - якши мурза !
stavrosmarauder
Блин а я то думал что это в честь Саши Невского который качок
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