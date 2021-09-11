Торжества в честь юбилея Александра Невского перекроют Невский проспект в Петербурге

По данным комитета по транспорту, движение будет прекращено:



— с 20.00 11 сентября до 22.00 12 сентября по боковому проезду на пл. Александра Невского в направлении от Чернорецкого пер. к мосту Александра Невского;



— 12 сентября с 03.00 до 14.00 по Невскому пр. от д. 175 по Невскому пр. до пл. Александра Невского.



Обычно в День перенесения мощей Александра Невского проходит большой крестный ход, но в 2021 году из-за пандемии он был отменен. Вместо него планируется организовать празднование и молебен на площади Александра Невского.

