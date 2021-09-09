В день перенесения мощей Александра Невского часть Невского проспекта перекроют и без крестного хода

В трех районах Петербурга изменятся схемы движения транспорта в ближайшие дни. В районе площади Александра Невского проезд перекроют ради церковного празднования, на Крестовском острове — из-за футбола, а в Кронштадте — из-за праздника урожая.

Как сообщает 9 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, будет закрыт проезд: с 20:00 11 сентября до 22:00 12 сентября — по боковому проезду на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского;

12 сентября с 3:00 до 14:00 — по Невскому проспекту от дома 175 по Невскому до площади Александра Невского и на площади Александра Невского.

Обычно в этот праздник в Петербурге проходит большой крестный ход, но из-за пандемии он был отменен. Вместо него планируется организовать празднование и молебен на площади Александра Невского.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться







В Кронштадте 11 сентября пройдет фестиваль «Праздник урожая — «Две сотки». В связи с этим с 6:00 до 19:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Карла Маркса от Советской улицы до Флотской улицы и Гражданской улице от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. В субботу же, 11 сентября, на стадионе «Газпром Арена» состоится футбольный матч клуба «Зенит». Традиционно будут перекрывать проезд: с 00:00 до 24:00 — по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, Большому Петровскому мосту от улицы Савиной к Южной дороге, набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее;

с 13:30 до 19:30 — по Рюхиной улице в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту, набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги и Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги;

с 16:30 до 19:30 — по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

С 13:30 до 19:30 на Крестовском проспекте за пересечением с Рюхиной улицей в направлении к Южной дороге будет организовано движение по полосам. С 16:30 до 19:30 по нечетной стороне Яхтенной улицы при выезде с прилегающей территории установят знаки «Движение направо». А на Теннисной и Велосипедной аллеях с 13:30 до 21:00 будет введено двустороннее движение. Кроме того, с 00:00 до 24:00 11 сентября на Северной и Южной дорогах, набережной Гребного канала, в Бодровом переулке, на Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морском проспекте от Динамовской улицы до Рюхиной улицы, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и нечетной стороне улице Савиной будет запрещена остановка автотранспорта.