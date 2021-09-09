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Из-за пандемии в Петербурге отменили крестный ход по Невскому проспекту

В честь дня перенесения мощей князя Александра Невского в Петербурге не будет большого крестного хода. О его отмене сообщил спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров 9 сентября.

«Раньше был всегда крестный ход. В связи с пандемией празднование будет в другом формате», — отметил он. Планируется, что празднование и молебен будут организованы 12 сентября на площади Александра Невского.

«Заветы Александра Невского мы помним и чтим каждый день. Он помогает нам. Благодаря ему мы всегда были победителями во всех ситуациях», — добавил Макаров.

Отметим, что крестный ход по Невскому проспекту в Петербурге впервые состоялся ещё в 1743 году, во время правления императрицы Елизаветы Петровны. В советские годы и два десятилетия после распада СССР шествие не проводилось. В 2013 году традиция была возобновлена. В 2020 году ход не проводили также из-за коронавируса.

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Комментарии (10)

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Увезите эти мощи обратно во Владимир, пусть там и ходят крестными ходами.

В державушке то понос, то золотуха. То демонстрация с плакатами Религия - яд, то крестные ходы ей на смену. Сменится главная задница в стране - опять демонстрации начнутся. С теми же участниками, между прочим.
265055770
Неужто мощи святого не уберегут от заразы?
zorkii
Спикер ЗакСа отвечает за крестный ход - очень интересно
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