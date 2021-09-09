Из-за пандемии в Петербурге отменили крестный ход по Невскому проспекту

«Раньше был всегда крестный ход. В связи с пандемией празднование будет в другом формате», — отметил он. Планируется, что празднование и молебен будут организованы 12 сентября на площади Александра Невского.



«Заветы Александра Невского мы помним и чтим каждый день. Он помогает нам. Благодаря ему мы всегда были победителями во всех ситуациях», — добавил Макаров.



Отметим, что крестный ход по Невскому проспекту в Петербурге впервые состоялся ещё в 1743 году, во время правления императрицы Елизаветы Петровны. В советские годы и два десятилетия после распада СССР шествие не проводилось. В 2013 году традиция была возобновлена. В 2020 году ход не проводили также из-за коронавируса.

