В Эрмитаже стартует «Флора» — проект с перформансами в залах музея

Вечерний Эрмитаж осенью заполнится мистериями: возле работ Рембрандта, Хендрика Голциуса, Паулюса Поттера, Антонио Кановы и других мастеров покажут музыкально-театральные работы по мотивам эссе авторов в диапазоне от Евгения Водолазкина до Дэвида Фостера Уоллеса.

Зрителям предлагают променад-концерт: переходя из одного зала в другой, вы увидите разные представления, поставленные по мотивам авторских прочтений эрмитажных вещей. Аналогичные мистерии проводят в музеях Будапешта, Брюсселя, Вроцлава, но «материнский» проект — из венского Музея истории искусств. Для российского воплощения идеи режиссёр Жаклин Корнмюллер и продюсер и драматург Питер Вольф пригласили авторов, музыкантов и артистов из Австрии, России, США, Великобритании, Беларуси.

Для европейских музеев такая работа с экспозицией уже традиционна, в России же до сих пор господствует образ музея как пространства тихого и молчаливого, поэтому перформансы возле Рембрандта можно считать чуть ли не провокацией. Но это скорее не очевидное и не обязательное, но рафинированное удовольствие, неспешное понимание смыслов, работа со своим восприятием вещей из постоянной экспозиции Эрмитажа. Проект, словом, «не для всех», но удивительно проработанный для 2021 года, когда музеи собирают клики роликами в ТикТоке.



Подробнее о проекте читайте в материале "Фонтанки".

Мистерии проекта «Флора» будут проходить каждый вечер четверга в эрмитажных залах с 16 сентября по 28 октября. Подробности на сайте проекта.



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Анастасия Семенович

