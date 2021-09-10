FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Женщине-врачу сожгли новую «Тойоту» на Васильевском, досталось и «соседу»

Полиция Василеостровского района Петербурга расследует поджог автомобиля, произошедший ночью 9 сентября. Без машины оставили врача. Пострадал от огня и припаркованный рядом автомобиль.

Как стало известно «Фонтанке», в 1:19 четверга в экстренные службы поступило сообщение о том, что напротив дома 65 по Малому проспекту В.О. горит автомобиль. Выяснилось, что у дома 29 по улице Шевченко загорелся Toyota RAV4 2021 года выпуска. Машина принадлежит 38-летней петербурженке, работающей врачом в одной из городских поликлиник.

В результате у «Тойоты» полностью выгорел моторный отсек. По данным МЧС Петербурга, пострадали также обшивка салона «Рав4» и припаркованный рядом автомобиль Volkswagen. Сумма ущерба устанавливается. О пострадавших среди людей сведений не поступало.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога).

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Капитан Очевидность2
"По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога)."

Так-то вообще-то дорогое удовольствие чужие машины жечь:
"наказываются ... до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний