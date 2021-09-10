Полиция Василеостровского района Петербурга расследует поджог автомобиля, произошедший ночью 9 сентября. Без машины оставили врача. Пострадал от огня и припаркованный рядом автомобиль.
Как стало известно «Фонтанке», в 1:19 четверга в экстренные службы поступило сообщение о том, что напротив дома 65 по Малому проспекту В.О. горит автомобиль. Выяснилось, что у дома 29 по улице Шевченко загорелся Toyota RAV4 2021 года выпуска. Машина принадлежит 38-летней петербурженке, работающей врачом в одной из городских поликлиник.
В результате у «Тойоты» полностью выгорел моторный отсек. По данным МЧС Петербурга, пострадали также обшивка салона «Рав4» и припаркованный рядом автомобиль Volkswagen. Сумма ущерба устанавливается. О пострадавших среди людей сведений не поступало.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога).