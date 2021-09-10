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В Петербурге задержали группу угонщиков. При обыске у них нашли форму и жетон сотрудника ДПС

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в серии угонов и нашла у них форму ДПС

Полиция задержала группу угонщиков, которые похищали корейские и японские машины в Петербурге и Ленинградской области. Все оказались с уголовным прошлым, один начал еще в пятнадцать.

Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, сотрудники МВД России совместно с коллегами из уголовного розыска Выборгского района Петербурга, расследуя серию угонов, задержали участников организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении автомобилей корейских и японских марок при помощи специальных диагностических и сканирующих устройств. Все трое задержанных зарегистрированы и проживают в Петербурге. Одному мужчине 35, двум — 41 год. Все трое уже не раз привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи. Один из старших стал фигурантом еще в 1995 году, и помимо краж на его счету тяжкие телесные, разбой и наркотики.

Задержанные подозреваются в угонах Nissan Murano от дома 15, корпус 1, по проспекту Луначарского в Петербурге 5 августа и двух Hyundai в Шлиссельбурге: Tucson от дома 16 по Староладожской улице 21 апреля и Santa Fe от дома 38 по Пролетарской улице 26 апреля. По фактам хищений возбуждены уголовные дела. Угнанные автомобили разыскиваются.

При обысках по местам жительства задержанных полицейские нашли и изъяли автомобили Hyundai Solaris и Nissan Qashqai, которые использовались как преступный транспорт, а также оборудование: три устройства подавления GSM-сигналов, два специальных диагностических устройства, 12 блоков управления двигателями автомобилей и рацию. Кроме того, правоохранители обнаружили ключи от автомобилей, документы на машины, форму и нагрудный знак сотрудника ДПС.

Полиция устанавливает соучастников и другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

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Комментарии (3)

Pilat
Дайте угадаю.... суд отпустил задержанных под подписку?
Капитан Очевидность2
"Полиция устанавливает соучастников..."

Рационализаторское предложение для ускорения процесса - в зеркало пусть посмотрят или на своих коллег рядом.
Капитан Очевидность2
"При обыске у них нашли форму и жетон сотрудника ДПС"

Настоящие?
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