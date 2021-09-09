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«Фольксваген» не проскочил перед пожарной машиной на Дальневосточном проспекте

Пожарные попали в ДТП в Невском районе Петербурга днем 9 сентября. Спецмашина выезжала на вызов.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, автомобиль пожарной службы попал в аварию у дома 70 по Дальневосточному проспекту. Погибших и пострадавших в ДТП нет. Автоцистерна выезжала на сработавшую сигнализацию, вызов оказался ложным.

Со слов очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», пожарные разворачивались с правой полосы с включенной «мигалкой», но без сирены. Водитель легкового Volkswagen не успел проскочить.

По данным «Яндекс.Пробок», затора на Дальневосточном проспекте в районе места ДТП не наблюдается.

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