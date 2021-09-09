Лучше «Спутника V» нет. Мурашко рассказал о реакции министров здравоохранения G20 на российский препарат

Министры здравоохранения стран «большой двадцатки» называли российскую вакцину «Спутник V» лучшим способом для профилактики COVID-19.



«Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: «Спутник» — лучший препарат для профилактики», — цитирует 9 сентября заявление главы Минздрава Михаила Мурашко ТАСС.



По его словам, российский препарат от COVID-19 — это «прорыв медицинской науки», так как «Спутник V» знают во всем мире.



Мурашко на встрече с коллегами по G20 предложил взаимно признать вакцинацию препаратами от коронавируса.

