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Лучше «Спутника V» нет. Мурашко рассказал о реакции министров здравоохранения G20 на российский препарат

Главы Минздрава: В G20 «Спутник V» назвали лучшим способом профилактики ковида

Министры здравоохранения стран «большой двадцатки» называли российскую вакцину «Спутник V» лучшим способом для профилактики COVID-19.

«Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: «Спутник» — лучший препарат для профилактики», — цитирует 9 сентября заявление главы Минздрава Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, российский препарат от COVID-19 — это «прорыв медицинской науки», так как «Спутник V» знают во всем мире.

Мурашко на встрече с коллегами по G20 предложил взаимно признать вакцинацию препаратами от коронавируса.

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