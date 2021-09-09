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Следователи установили личность «похороненной» в подвале на Лиговском. Её искали больше года

Установлена личность женщины, найденной под горой земли в подвале дома на Лиговском

СК установил личность погибшей, которую накануне выкопали из земли в подвале дома 200 по Лиговскому проспекту.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, это 26-летняя жительница Московского района. О её пропаже родственники сообщили в начале августа 2020 года. Девушка вышла из дома на Ленинском проспекте 2 августа и пропала.

СК уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство», однако причина смерти петербурженки пока точно не установлена.

«Фонтанка» писала, что накануне около двух дня во время разбора сотрудниками ЖКС подвала дома 200 по Лиговскому проспекту были найдены женские останки, закопанные по грудь в землю и забросанные сверху строительным полиэтиленом.

Тело было частично скелетировано, и была даже версия, что погибшая девочка-подросток.

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Комментарии (8)

lamer
Не преуменьшайте умения правоохранительных органов. Найдут убивца.
boris.g
где же камеры в городе которые все видят
266203200
Раз вы такие умные, что ж вы строем не ходите?
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