Следователи установили личность «похороненной» в подвале на Лиговском. Её искали больше года

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, это 26-летняя жительница Московского района. О её пропаже родственники сообщили в начале августа 2020 года. Девушка вышла из дома на Ленинском проспекте 2 августа и пропала.



СК уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство», однако причина смерти петербурженки пока точно не установлена.



«Фонтанка» писала, что накануне около двух дня во время разбора сотрудниками ЖКС подвала дома 200 по Лиговскому проспекту были найдены женские останки, закопанные по грудь в землю и забросанные сверху строительным полиэтиленом.

