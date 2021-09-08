Найденное в подвале дома на Лиговском тело может принадлежать подростку

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, сотрудники правоохранительных органов извлекли из-под горы плотных полиэтиленовых пакетов и земли тело, найденное в подвале дома 200 по Лиговскому проспекту.
По предварительной информации, погибшая либо молодая девушка, либо еще подросток. На теле остались следы от пирсинга в пупке.
Предположительно в подвале останки пролежали от 3 месяцев до года.
Была ли смерть девушки насильственной, установят эксперты.
Как писала «Фонтанка», страшную находку сделали в подвале дома около двух дня. Тело было по грудь присыпано строительным мусором.