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Найденное в подвале дома на Лиговском тело может принадлежать подростку

Следователи СК направили в морг тело, выкопанное из горы земли и полиэтилена на Лиговском проспекте.

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, сотрудники правоохранительных органов извлекли из-под горы плотных полиэтиленовых пакетов и земли тело, найденное в подвале дома 200 по Лиговскому проспекту.

По предварительной информации, погибшая либо молодая девушка, либо еще подросток. На теле остались следы от пирсинга в пупке.

Предположительно в подвале останки пролежали от 3 месяцев до года.

Была ли смерть девушки насильственной, установят эксперты.

Как писала «Фонтанка», страшную находку сделали в подвале дома около двух дня. Тело было по грудь присыпано строительным мусором.

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