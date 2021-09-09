Похищенный раритетный «Опель» нашли через три дня в Тосно в «расчлененном» виде

Полиция Тосненского района Ленобласти задержала подозреваемого в краже автомобиля. Машину тоже нашли, но уже не целиком.



Как сообщает 9 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 сентября в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Opel Vectra 1990 года выпуска, принадлежащего 57-летнему мужчине. Машина пропала между полуночью 3 сентября и тремя часами дня 4 сентября от дома 62, корпус 3, по проспекту Ленина в Тосно. Стоимость машины хозяин оценил в 80 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). А 7 сентября около 14:00 у дома 18 по улице Боярова в Тосно полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний неработающий местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж и с января состоит под административным надзором.