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Продавец алкогольного магазина оставил петербуржца без машины в Киришах

Полицейские Ленобласти задержали подозреваемого в угоне машины у петербуржца. Парню приглянулась «Тойота», всего на 8 лет младше его самого.

Как стало известно «Фонтанке», в половине двенадцатого часа дня 8 сентября в полицию Киришского района Ленобласти обратился 42-летний неработающий петербуржец. Мужчина рассказал, что в период с полуночи до пяти утра от дома 45 по Первомайской улице в Киришах кто-то похитил его Toyota Corolla 2008 года выпуска. Ущерб он оценил в 430 тысяч рублей.

Около пяти часов вечера полицейские остановили пропавшую «Тойоту» у дома 19 по Ленинградской улице. За рулем был 21-леттний продавец одного из алкогольных магазинов. Его доставили в отделение, а машину — на спецстоянку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»). Задержанного отпустили под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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