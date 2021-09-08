Компания «Яндекс» осенью 2021 года начнет тестировать беспилотные такси на улицах Москвы. Пока что сервис будет доступен ограниченному количеству пользователей, и, чтобы поучаствовать в испытании, нужно подать заявку.
Как сообщает 8 сентября пресс-служба «Яндекса», первые беспилотные такси появятся в Ясенево. Они будут возить пассажиров в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Вызвать беспилотное такси можно будет через приложение «Яндекс Go».
«Это один из самых больших районов Москвы, и местные жители очень часто ездят на такси по району, поэтому мы решили начать именно с него», — отметили в компании.
Поучаствовать в тестировании могут те, кто уже достиг совершеннолетия. Для этого нужно подать заявку на сайте «Яндекса». В компании отмечают, что испытания будут проходить поэтапно, поэтому заявки будут одобряться постепенно, и ответ может прийти не быстро. Постепенно программу тестирования планируется расширять.
Первые прототипы беспилотников «Яндекса» начали тестировать четыре года назад. За прошедшее время испытания проходили на дорогах России, США и Израиля, а парк беспилотников разросся до 170 машин.