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Беспилотные такси начнут ездить по улицам Москвы уже этой осенью

Один из первых прототипов беспилотного автомобиля «Яндекса»
Один из первых прототипов беспилотного автомобиля «Яндекса»Фото: «Яндекс»
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Компания «Яндекс» осенью 2021 года начнет тестировать беспилотные такси на улицах Москвы. Пока что сервис будет доступен ограниченному количеству пользователей, и, чтобы поучаствовать в испытании, нужно подать заявку.

Как сообщает 8 сентября пресс-служба «Яндекса», первые беспилотные такси появятся в Ясенево. Они будут возить пассажиров в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Вызвать беспилотное такси можно будет через приложение «Яндекс Go».

«Это один из самых больших районов Москвы, и местные жители очень часто ездят на такси по району, поэтому мы решили начать именно с него», — отметили в компании.

Фото: «Яндекс»
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Поучаствовать в тестировании могут те, кто уже достиг совершеннолетия. Для этого нужно подать заявку на сайте «Яндекса». В компании отмечают, что испытания будут проходить поэтапно, поэтому заявки будут одобряться постепенно, и ответ может прийти не быстро. Постепенно программу тестирования планируется расширять.

Первые прототипы беспилотников «Яндекса» начали тестировать четыре года назад. За прошедшее время испытания проходили на дорогах России, США и Израиля, а парк беспилотников разросся до 170 машин.

Фото: «Яндекс»
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Один из первых прототипов беспилотного автомобиля «Яндекса»
Один из первых прототипов беспилотного автомобиля «Яндекса»Фото: «Яндекс»
Фото: «Яндекс»
Фото: «Яндекс»

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