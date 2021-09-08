Компания «Яндекс» осенью 2021 года начнет тестировать беспилотные такси на улицах Москвы. Пока что сервис будет доступен ограниченному количеству пользователей, и, чтобы поучаствовать в испытании, нужно подать заявку.

Как сообщает 8 сентября пресс-служба «Яндекса», первые беспилотные такси появятся в Ясенево. Они будут возить пассажиров в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Вызвать беспилотное такси можно будет через приложение «Яндекс Go».

«Это один из самых больших районов Москвы, и местные жители очень часто ездят на такси по району, поэтому мы решили начать именно с него», — отметили в компании.