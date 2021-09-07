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Блогера Хованского не пустили домой из изолятора

Ещё минимум на месяц обвиняемый в призывах к терроризму блогер Юрий Хованский останется в СИЗО. Он надеялся на домашний арест.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
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О продлении меры пресечения 7 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Хованского доставили на заседание в Куйбышевский районный суд, слушателей и прессу в зал не пустили. Как пишет поддерживающая Хованского блогер Мария Мотузная, конвой не разрешал даже сделать фото, закрывая обвиняемого спинами.

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Суд удовлетворил ходатайство следствия и счёл, что отпускать Хованского домой не стоит. Срок в изоляторе продлили ещё на месяц.

Блогера обвиняют в публичных призывах к терроризму, его уже включили в соответствующий реестр. Хованского арестовали в начале июня из-за песни, спетой во время стрима несколько лет назад. В композиции упоминалась трагедия «Норд-Оста» и чеченцы. После того как начался конфликт Хованского с блогером Стас «ай как просто», отрывок из этого стрима был опубликован в Сети. О причастности к задержанию Хованского заявлял лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

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Комментарии (2)

07A
Черт, а я думаю что не так в моей жизни, серо и уныло? Оказывается блогера Хованского нет с нами! Трагедия!
265035094
Юре надо вступить в ОПГ "Талибан"* (*признана террористической организацией и запрещена на территории России).
Тогда может и выпустят и в Москву на конференцию пригласят.
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