Суд удовлетворил ходатайство следствия и счёл, что отпускать Хованского домой не стоит. Срок в изоляторе продлили ещё на месяц.



Блогера обвиняют в публичных призывах к терроризму, его уже включили в соответствующий реестр. Хованского арестовали в начале июня из-за песни, спетой во время стрима несколько лет назад. В композиции упоминалась трагедия «Норд-Оста» и чеченцы. После того как начался конфликт Хованского с блогером Стас «ай как просто», отрывок из этого стрима был опубликован в Сети. О причастности к задержанию Хованского заявлял лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков.

