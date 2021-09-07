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Сердечный приступ у водителя на МКАД привел к ДТП, в котором пострадали дети

Серьезная авария с пострадавшими произошла утром 7 сентября на кольцевой в Москве. В больницу увезли двоих детей и водителя. По предварительным данным, автомобилисту стало плохо с сердцем.

Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, на 68-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись автомобили Ford и Nissan. По предварительным данным, у водителя «Форда» случился сердечный приступ, из-за чего он потерял управление автомобилем при выезде с Волоколамского шоссе на МКАД

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В результате ДТП пострадали двое пассажиров «Ниссана»: дети 9 и 14 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Водителя «Форда» госпитализировали в состоянии комы после сердечного приступа.

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