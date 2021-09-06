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Петербуржец, ударивший бойца ОМОНа на акции протеста, получил три года в колонии-поселении

Художнику из Магадана Илье Першину вынесли приговор за насилие над бойцом ОМОНа на январской акции протеста в Петербурге. Об этом 6 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Ильи Першина, которого обвиняли в применении насилия к представителю власти. По данным пресс-службы, мужчина, который ранее идентифицировал себя как художника, из любопытства пришел на несанкционированную акцию 31 января. Около трех дня на Исаакиевской площади его начал задерживать сотрудник оперативного взвода 5-го оперативного батальона ОМОНа. В этот момент, по данным суда, Першин «умышленно нанес не менее двух ударов локтями в область грудной клетки бойцу, а также один удар ногой в область левого коленного сустава».

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

Першин вину не признал.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
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Как писала «Фонтанка», молодой человек был задержан в середине февраля 2021 года. На заседании об избрании меры пресечения он сообщил, что на мероприятие пошёл, чтобы «пластику людей изучать». Как художнику ему это якобы было полезно, и у него даже исследования есть по заявленной теме. В Петербурге мужчина проживал без регистрации и работал дежурным администратором в отеле.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

В городах России 31 января проходили несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Протестные акции в Петербурге завершились возбуждением уголовных дел о насилии над представителями власти. Одним из наиболее ярких случаев стало нападение работника IT-сферы на двух инспекторов ДПС. После акции 31 января было возбуждено аналогичное дело после стычки на Сенной. По большинству дел уже вынесены приговоры.

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Комментарии (53)

265104013
Так что, дорогие сограждане, не забывайте: ИМ можно делать с вами и вашими близкими всё, что угодно, а вам с ними - ничего. Допустили власть людоедов - пожинаем кровавые плоды. А художник оттуда уже не выйдет. Они политических никогда в живых не оставляют.
Петр Петров
Изнасиловали бойца омона?? Или что за насилие, не понятно из статьи
Juli777
Интересно как. Наверняка были и другие претенденты для показательного процесса. Выбрали интеллигента. Вы можете представить, что на его месте был бы, например, рабочий судостроительного завода?
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