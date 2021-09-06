Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Ильи Першина, которого обвиняли в применении насилия к представителю власти. По данным пресс-службы, мужчина, который ранее идентифицировал себя как художника, из любопытства пришел на несанкционированную акцию 31 января. Около трех дня на Исаакиевской площади его начал задерживать сотрудник оперативного взвода 5-го оперативного батальона ОМОНа. В этот момент, по данным суда, Першин «умышленно нанес не менее двух ударов локтями в область грудной клетки бойцу, а также один удар ногой в область левого коленного сустава».

Как писала «Фонтанка», молодой человек был задержан в середине февраля 2021 года. На заседании об избрании меры пресечения он сообщил, что на мероприятие пошёл, чтобы «пластику людей изучать». Как художнику ему это якобы было полезно, и у него даже исследования есть по заявленной теме. В Петербурге мужчина проживал без регистрации и работал дежурным администратором в отеле.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении.

