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Полторы сотни водителей «под градусом» и почти два десятка «под кайфом» поймали в Петербурге и области за август

ГИБДД подвела итоги рейдов против пьяных водителей в Петербурге и Ленобласти

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области подвела итоги рейдов «Нетрезвый водитель», проведенных за последний месяц лета 2021 года. Всего задержали 168 водителей в состоянии опьянения — как алкогольного, так и наркотического. Еще почти сотня пройти медосвидетельствование отказалась.

Как сообщает 6 августа Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в августа 2021 года в ходе рейдов на территории обоих регионов выявили 154 пьяных водителя и 17 водителей, находившихся за рулем под наркотиками. Еще 99 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Среди задержанных 28 пьяных водителей будут привлечены уже к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В ГИБДД напоминают, что за «пьяную» езду или передачу управления транспортом человеку в состоянии опьянения, согласно ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если нарушение совершено повторно, наступает уже уголовная ответственность.

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Комментарии (4)

07A
А вы почему все время коверкаете слова? Думаете что в России так говорят? Наслушались пацанов в Харькове? Вы палитесь как Штирлиц с парашютом за спиной!
kоt-obormot
У инспекторов явно небо в "золотых унитазах".
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