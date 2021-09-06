Полторы сотни водителей «под градусом» и почти два десятка «под кайфом» поймали в Петербурге и области за август

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области подвела итоги рейдов «Нетрезвый водитель», проведенных за последний месяц лета 2021 года. Всего задержали 168 водителей в состоянии опьянения — как алкогольного, так и наркотического. Еще почти сотня пройти медосвидетельствование отказалась.
Как сообщает 6 августа Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в августа 2021 года в ходе рейдов на территории обоих регионов выявили 154 пьяных водителя и 17 водителей, находившихся за рулем под наркотиками. Еще 99 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Среди задержанных 28 пьяных водителей будут привлечены уже к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
В ГИБДД напоминают, что за «пьяную» езду или передачу управления транспортом человеку в состоянии опьянения, согласно ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если нарушение совершено повторно, наступает уже уголовная ответственность.