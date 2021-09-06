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Бомж угнал BMW в Грузовом проезде, попал на нем в ДТП и вернул на место

Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержали мужчину, который похитил автомобиль и попал на нем в аварию. Попался он прямо на месте угона.

Как сообщает 6 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию с заявлением об угоне обратился 56-летний кладовщик. Мужчина рассказал, что у дома 16 по Грузовому проезду неизвестный злоумышленник путем свободного доступа завладел автомобилем BMW 525 1998 года выпуска. После этого угонщик совершил на нем ДТП и вернул машину на место парковки. Ущерб заявитель оценил в 200 тысяч рублей.

В 12:22 5 сентября у дома 16 по Грузовому проезду полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства и занятий. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по «наркотической» статье и проходил по «угонной», но дело было прекращено.

По факту угона «БМВ» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Автомобиль после осмотра передали владельцу под сохранную расписку.

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Комментарии (2)

Ankor
угон без цели хищения. интересно, когда-нибудь уберут эту бредовую статью?
мухомор
Эх е39. Красива была.
Но в 2021 ей пора в утиль.
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