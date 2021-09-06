Бомж угнал BMW в Грузовом проезде, попал на нем в ДТП и вернул на место

Как сообщает 6 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию с заявлением об угоне обратился 56-летний кладовщик. Мужчина рассказал, что у дома 16 по Грузовому проезду неизвестный злоумышленник путем свободного доступа завладел автомобилем BMW 525 1998 года выпуска. После этого угонщик совершил на нем ДТП и вернул машину на место парковки. Ущерб заявитель оценил в 200 тысяч рублей.



В 12:22 5 сентября у дома 16 по Грузовому проезду полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства и занятий. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по «наркотической» статье и проходил по «угонной», но дело было прекращено.