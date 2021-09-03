Сожитель угнал у медсестры машину и бросил в кювете под Петербургом. ГИБДД он оказался знаком

Житель Всеволожского района Ленобласти угнал и разбил автомобиль сожительницы, а потом бросил машину в кювете. Мужчина оказался любителем нарушать, и сотрудники ГИБДД не раз задерживали его, в том числе этим летом.



Как стало известно «Фонтанке», днем 2 сентября в полицию обратилась жительница Всеволожского района Ленобласти, работающая медсестрой в Боткинской больнице. Женщина сообщила, что 31 августа около четырех часов дня ее сожитель без разрешения взял ключи от ее KIA Ceed, уехал на ней и попал в ДТП. Через час с небольшим полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого у дома 5 в деревне Хапо-Ое. Машину нашли в кювете в промзоне деревни Уткина Заводь.