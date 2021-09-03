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Сожитель угнал у медсестры машину и бросил в кювете под Петербургом. ГИБДД он оказался знаком

Мужчина угнал машину у сожительницы с разбил ее в ДТП в Ленобласти

Житель Всеволожского района Ленобласти угнал и разбил автомобиль сожительницы, а потом бросил машину в кювете. Мужчина оказался любителем нарушать, и сотрудники ГИБДД не раз задерживали его, в том числе этим летом.

Как стало известно «Фонтанке», днем 2 сентября в полицию обратилась жительница Всеволожского района Ленобласти, работающая медсестрой в Боткинской больнице. Женщина сообщила, что 31 августа около четырех часов дня ее сожитель без разрешения взял ключи от ее KIA Ceed, уехал на ней и попал в ДТП. Через час с небольшим полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого у дома 5 в деревне Хапо-Ое. Машину нашли в кювете в промзоне деревни Уткина Заводь.

3 сентября было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). 30-летнего подозреваемого поместили в изолятор. Выяснилось, что полиции он уже знаком. Ночью 26 июня сотрудники ГИБДД остановили его у дома 31 по проспекту Героев в Петербурге за рулем KIA, хотя в феврале этого года он был подвергнут административному наказанию за «пьяную» езду.

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Комментарии (3)

tatarin
Чо он с кем-то из ГИБДД тоже сожительствовал?
lamer
Да он постоянно без спроса берет ключи от этой Киа.
zorkii
так все-таки знАком или знакОм
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