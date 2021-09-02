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ВОЗ: Число людей с деменцией в мире через 30 лет вырастет на 152 процента

Число людей с деменцией к 2050 году увеличится на 152% с текущих 55 млн до 139 млн человек. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2 сентября.

«По оценкам ВОЗ, деменцией страдают более 55 млн человек (8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет). Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 78 млн, а к 2050 году — до 139 млн», — говорится в сообщении.

По словам авторов доклада, расходы на поддержание здоровья людей с таким диагнозом составят $1,7 трлн к 2030 году и $2,8 трлн — к 2050 году.

Деменция — синдром, при котором деградируют память, мышление и поведение, а человек теряет способность осуществлять повседневные действия. Болезнь поражает в первую очередь пожилых, но не является обязательным следствием старения.

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Комментарии (5)

AlBerkut
Ага. Ну если сейчас с признаками оной главы государств, в том числе и ядерных держав... 🤔
Евгений Литвинец
Всё врёт эта ВОЗ! Сейчас только в РФ таких миллионов 80, если не больше, судя по официальному рейтингу доверия власти (детей до 5 лет не учитываем). Какие 55 по всему миру? Смешно.
bluxer
Через 30 лет люди читать и считать разучатся. Потому что не надо будет.
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