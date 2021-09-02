ВОЗ: Число людей с деменцией в мире через 30 лет вырастет на 152 процента

Число людей с деменцией к 2050 году увеличится на 152% с текущих 55 млн до 139 млн человек. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2 сентября.



«По оценкам ВОЗ, деменцией страдают более 55 млн человек (8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет). Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 78 млн, а к 2050 году — до 139 млн», — говорится в сообщении.

По словам авторов доклада, расходы на поддержание здоровья людей с таким диагнозом составят $1,7 трлн к 2030 году и $2,8 трлн — к 2050 году.

