Идем на свет: 5 путеводных звезд в окрестностях Петербурга

Белый маяк Его полное название — Задний створный знак Большого Кронштадтского рейда №517. Такие навигационные сооружения строят парами на прямых участках судового хода: один — впереди и ниже, второй — позади и выше. Если при взгляде с корабля они совпадают, значит судно находится на осевой линии форватера. Ночью ближний створный знак горит постоянным светом, а задний — мигает.



Фото: Андрей Бессонов Поделиться Поделиться







Белый маяк построен в 1949 году, но с 2008-го больше не используется по назначению. Обшитое деревом сооружение отреставрировали в 2017 году ко Дню ВМФ. Башня выглядит строго и фотогенично. Считается одним из символов Кронштадта.



Что рядом Выставка военно-морской техники

Петровский парк Осиновецкий маяк

На берегу Ладоги высится 70-метровая башня, построенная в 1910 году. Сооружение входит в десятку самых высоких маяков мира, и до сих пор помогает участникам озерной навигации, которая длится с мая по ноябрь. Внутри — лестница из 366 ступеней, ведущая к площадке с 500-ваттной лампой, окруженной линзами Френеля. Свет фокусируется так, что его видно за 40 с лишним километров.

Фото: Константин Селин Поделиться Поделиться







На маяке живет и работает смотритель. Он следит за исправностью лампы, протирает линзы, решает проблемы с электричеством и ремонтом. Попасть внутрь не получится, зато селфи на фоне красно-белой башни выходят замечательные — воплощенная северная романтика. В хорошую погоду можно отдохнуть на пляже вблизи маяка, а когда ветер дует с северо-востока, здесь катаются на досках для серфинга.

Что рядом Центральный военно-морской музей

Ладожский курган Александровские маяки



Фото: Мария Цыганкова Поделиться Поделиться







Два необычных чугунных маяка стоят на входе из реки Волхов в Ново-Сясьский канал в районе деревни Немятово. Белый — на правом берегу, красный — на левом. Невысокие изящные башенки в русском стиле выглядят как маленькие произведения искусства. Когда-то внутрь помещали сигнальные лампы, указывающие путь судам. Сейчас это уже не требуется.



Фото: Мария Цыганкова Поделиться Поделиться







Памятные надписи на маяках рассказывают о строительстве канала, соединившего устья рек Сясь и Волхов в обход Ладожского озера. «Начат в 1878 и окончен в 1880 году в управление Министерством путей сообщения генерал-адъютанта Посьета при директоре Департамента шоссейных и водяных сообщений инженере действительном статском советнике Фадееве», — гласит навигационный знак. Что рядом Собор Николая Чудотворца в Новой Ладоге

Старо-Сясьский канал Шепелевский маяк

Фото: Ксения Потеева Поделиться Поделиться







Ровесник Осиновецкого, этот маяк стоит на берегу Финского залива — на полуострове Каравалдай, который еще лет 50 назад был островом и отделялся от материка небольшой протокой. Со временем течение заполнило ее наносами, и Каравалдай «присоединился» к мысу Шепелева.



Фото: Ксения Потеева Поделиться Поделиться







Высота маяка — около 38 метров. Изначально в нем установили французскую оптическую систему с поэтическим названием Feu Éclair, то есть «Молния». В центре ее, правда, горела прозаическая «керосинка» с тремя фитилями. Систему постепенно совершенствовали, и в 1977 году заменили на советский аппарат с электролампой.



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Горовалдайское озеро

Батарейная бухта Петергофский южный маяк Миниатюрное — всего 11 метров — строение находится в Нижнем парке Петергофа, на берегу Петродворцовой гавани. Это действующий маяк, на профессиональном языке — светящий задний знак Петродворцового створа. Сегодня он выглядит почти так же, как в 1887 году, когда его только построили. А вот обязательная для створных маяков пара, северный передний знак, за прошедшее время много раз разрушался, в том числе штормами, и устанавливался заново.



Фото: Snegir, www.citywalls.ru Поделиться Поделиться







В конце 70-х дореволюционный маяк захотели снести и заменить новым, посвященным героическому десанту моряков, защищавших Ленинград в 1941 году. Однако в самый последний момент тогдашний директор музея-заповедника выступил против — и проект не был реализован. В 2016 году Петергофский южный маяк признали объектом культурного наследия.

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Дворец Монплезир

Фонтаны Большого каскада До каждого из этих маяков легко добраться на машине каршеринга Делимобиль: зона поездок позволяет путешествовать из Санкт-Петербурга до самой Карелии и Великого Новгорода. А специально для читателей «Фонтанки» действует промокод маяк (mayak). Тем, кто впервые регистрируется в Делимобиле, он дает 400 бонусов.*

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Напомним, что сегодня помимо Петербурга Делимобиль работает еще в 10 городах: Москве, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Количество пользователей уже превышает 5,5 млн человек, в сутки на делимобилях совершается более 120 тыс. поездок.

Сервис предлагает водителям более 16 тыс. автомобилей различных марок и моделей для любых нужд — от компактных городских до машин для путешествий и даже небольших грузовых фургонов (в некоторых городах).



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Делимобиль запустили шесть лет назад, и с тех пор он успел стать неотъемлемой частью городского трафика. 2020 и 2021 годы показали, насколько каршеринг незаменим за пределами мегаполисов как транспорт для внутреннего туризма. Делимобиль активно развивает этот формат: он открыл порядка 450 туристических направлений, позволяющих безопасно и с комфортом изучать самые красивые уголки страны. Например, у жителей Санкт-Петербурга появилась возможность путешествовать по Карелии, а с недавнего времени и во Псков. Жители Казани могут отправиться в Самару или Ульяновск, а москвичи с удовольствием изучают города Золотого кольца или приезжают на делимобилях в Северную столицу.



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Автор: Мария Семенова

