Идем на свет: 5 путеводных звезд в окрестностях Петербурга

Белый маяк
Его полное название — Задний створный знак Большого Кронштадтского рейда №517. Такие навигационные сооружения строят парами на прямых участках судового хода: один — впереди и ниже, второй — позади и выше. Если при взгляде с корабля они совпадают, значит судно находится на осевой линии форватера. Ночью ближний створный знак горит постоянным светом, а задний — мигает.
Белый маяк построен в 1949 году, но с 2008-го больше не используется по назначению. Обшитое деревом сооружение отреставрировали в 2017 году ко Дню ВМФ. Башня выглядит строго и фотогенично. Считается одним из символов Кронштадта.
Что рядом
- Выставка военно-морской техники
- Петровский парк
Осиновецкий маяк
На берегу Ладоги высится 70-метровая башня, построенная в 1910 году. Сооружение входит в десятку самых высоких маяков мира, и до сих пор помогает участникам озерной навигации, которая длится с мая по ноябрь. Внутри — лестница из 366 ступеней, ведущая к площадке с 500-ваттной лампой, окруженной линзами Френеля. Свет фокусируется так, что его видно за 40 с лишним километров.
На маяке живет и работает смотритель. Он следит за исправностью лампы, протирает линзы, решает проблемы с электричеством и ремонтом. Попасть внутрь не получится, зато селфи на фоне красно-белой башни выходят замечательные — воплощенная северная романтика. В хорошую погоду можно отдохнуть на пляже вблизи маяка, а когда ветер дует с северо-востока, здесь катаются на досках для серфинга.
Что рядом
- Центральный военно-морской музей
- Ладожский курган
Александровские маяки
Два необычных чугунных маяка стоят на входе из реки Волхов в Ново-Сясьский канал в районе деревни Немятово. Белый — на правом берегу, красный — на левом. Невысокие изящные башенки в русском стиле выглядят как маленькие произведения искусства. Когда-то внутрь помещали сигнальные лампы, указывающие путь судам. Сейчас это уже не требуется.
Памятные надписи на маяках рассказывают о строительстве канала, соединившего устья рек Сясь и Волхов в обход Ладожского озера. «Начат в 1878 и окончен в 1880 году в управление Министерством путей сообщения генерал-адъютанта Посьета при директоре Департамента шоссейных и водяных сообщений инженере действительном статском советнике Фадееве», — гласит навигационный знак.
Что рядом
- Собор Николая Чудотворца в Новой Ладоге
- Старо-Сясьский канал
Шепелевский маяк
Ровесник Осиновецкого, этот маяк стоит на берегу Финского залива — на полуострове Каравалдай, который еще лет 50 назад был островом и отделялся от материка небольшой протокой. Со временем течение заполнило ее наносами, и Каравалдай «присоединился» к мысу Шепелева.
Высота маяка — около 38 метров. Изначально в нем установили французскую оптическую систему с поэтическим названием Feu Éclair, то есть «Молния». В центре ее, правда, горела прозаическая «керосинка» с тремя фитилями. Систему постепенно совершенствовали, и в 1977 году заменили на советский аппарат с электролампой.
Что рядом
- Горовалдайское озеро
- Батарейная бухта
Петергофский южный маяк
Миниатюрное — всего 11 метров — строение находится в Нижнем парке Петергофа, на берегу Петродворцовой гавани. Это действующий маяк, на профессиональном языке — светящий задний знак Петродворцового створа. Сегодня он выглядит почти так же, как в 1887 году, когда его только построили. А вот обязательная для створных маяков пара, северный передний знак, за прошедшее время много раз разрушался, в том числе штормами, и устанавливался заново.
В конце 70-х дореволюционный маяк захотели снести и заменить новым, посвященным героическому десанту моряков, защищавших Ленинград в 1941 году. Однако в самый последний момент тогдашний директор музея-заповедника выступил против — и проект не был реализован. В 2016 году Петергофский южный маяк признали объектом культурного наследия.
Что рядом
- Дворец Монплезир
- Фонтаны Большого каскада
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Автор: Мария Семенова