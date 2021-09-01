«Не можем взять за ручку и привести». Смольный не сумел привить к осени 60% населения

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







«Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок в день», — заявлял еще два месяца назад губернатор Александр Беглов. При нынешних темпах заданная цель в 2,6 млн вакцинированных будет достигнута в лучшем случае к Новому году, подсчитала «Фонтанка». На обязательную иммунизацию наложен негласный мораторий — во всяком случае, до парламентских выборов.

На то, что Северная столица отстает от намеченных темпов вакцинации, еще в конце июня обратила внимание начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия. «Мы считаем, что нужно привить не менее 60% взрослого населения Санкт-Петербурга — 2 670 615 человек, такой план поставлен к 31 августа», — цитировал чиновницу ТАСС. Спустя месяц, комментируя «Фонтанке» возможность введения обязательной вакцинации, она подтвердила целевой показатель в 60%, хотя срок прозвучал менее определенно — к началу осеннего сезона респираторных заболеваний. С учетом текущих темпов (20 тыс. первичных прививок в день) были все шансы успеть к октябрю, считали в комздраве.



Но сейчас очевидно, что и эти сроки сдвигаются. На 1 сентября в городе полностью вакцинировано 1,44 млн человек, только первый компонент получили 1,48 млн человек.

Темпы продолжают замедляться. В последние выходные лета жители Петербурга поставили антирекорд по вакцинации: 3 тысячи первичных прививок и восемь тысяч вторичных за два дня (данные за субботу и воскресенье публиковались 30 и 31 августа, соответственно). В понедельник показатели улучшились. Но если сравнивать неделю к неделе, то сокращение спроса на прививки все же заметно. Так, за последнюю неделю (с 25.08 по 01.09) первую дозу получили 28 тысяч человек, а вторую — 75 тысяч человек. Неделей ранее показатели составляли 33 и 105 тысяч человек, посчитала «Фонтанка» на основе публикаций «Перечня показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге».

Таким образом, чтобы достичь заданной планки в 2,67 млн человек, нужно вакцинировать еще 1,2 млн петербуржцев. При сохранении нынешних темпов первичной вакцинации (28 тысяч человек в неделю, около 120 тысяч человек в месяц) для этого понадобится почти год.



В медицинском блоке городского правительства не увидели в этом трагедии. Сильное снижение числа прививок первым компонентом связано с введением в оборот вакцины «Спутник Лайт», пояснили в комитете по здравоохранению. Он учитывается сразу как завершение вакцинации.

Какая доля за последнюю неделю пришлась именно на этот препарат, в ведомстве не уточнили. Но даже если допустить, что за последнюю неделю петербуржцы кололись только «Спутником Лайт», темпы завершения вакцинации (75 тысяч человек в неделю, 320 тысяч в месяц) позволят обеспечить антителами 60% взрослого населения за четыре месяца, то есть лишь к Новому году.

Срок [к которому надо привить 60% взрослого населения] не установлен, отметили в комздраве. «С возвращением отпускников и дачников мы ждем увеличения темпов вакцинации», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Но источники, близкие к ведомству, уточнили, что цифра в 60% взялась из рекомендаций федерального правительства, при этом никакого официального постановления санитарного ведомства, которое было бы обязательным к исполнению Смольным, действительно не издавалось. Упрекать городских чиновников в провале кампании неправильно. «Проведена большая информационная кампания, но, если люди не идут, мы не можем взять за ручку и привести», — отмечает наш собеседник. Федеральные власти против принудительных прививок, напоминает он. О недопустимости навязывания вакцины говорил и президент Владимир Путин.



Руководитель программы «Вакцинация» в Петербурге Дмитрий Ченцов, считает, что прививочная кампания идет «неплохими темпами», но не скрывает, что сейчас стоит задача — увеличить их. Приоритетными группами для работы в Городском центре медицинской профилактики считают молодежь и людей старше 60 лет, поэтому собираются стимулировать именно их. «Нами запланировано проведение праздника в одном из крупных торговых центов, где сделавшим прививку будут раздаваться небольшие подарки», — отметил он. А вот в работе со старшим поколением ставка сделана на разъяснительную работу. «Пожилые люди возвращаются с отдыха из-за города. Участковые врачи будут с каждым вести индивидуальную работу и объяснять, почему с хроническими заболеваниями важно прививаться. Многие ведь считают, что диабет, гипертония и другие заболевания являются противопоказаниями к вакцинации», — рассказал Дмитрий Ченцов. Что касается цели вакцинировать 60% взрослого населения, то понятие «коллективный иммунитет» включает в себя и привитых, и переболевших, подчеркнул он. Если их сложить, образуется внушительная иммунная прослойка, и ее должно хватить, чтобы уверенно встретить сезонный подъем респираторных заболеваний, считает Дмитрий Ченцов.



Официально выздоровевших после COVID-19 в Петербурге 554 тысячи человек. То есть с учетом вакцинированных получается около 2 млн носителей антител. Но в Смольном ранее выражали недоверие к официальной статистике. Вместе с переболевшими иммунная прослойка уже достигла 65%, заявлял глава комздрава Дмитрий Лисовец. В любом случае официально рекомендации федерального центра о 60% вакцинированных взрослых остаются прежними, признают собеседники «Фонтанки».

Спрос на прививки пока поддерживают работники торговли и сферы услуг. Стопроцентная вакцинация персонала хотя бы одним компонентом стала условием открытия фуд-кортов, островных павильонов в ТЦ, аттракционов и детских развлекательных центров. С 1 октября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании 80% сотрудников станет обязательным для всего общепита, сервисов доставки продуктов, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября то же самое будет относиться к ретейлерам, а также предприятиям, которые оказывают туристические, экскурсионные, гостиничные, бытовые услуги, к перевозчикам (включая такси), организациям образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания. За нарушение предприятиям грозит штраф — до 300 тысяч рублей.



Ранее участники рынка жаловались на нежелание работников делать прививку. Законных способов принуждения у бизнеса по-прежнему нет. Без постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации работодатель не имеет права отстранить от работы за отказ вакцинироваться. Ресторанный бизнес уже попросил принять такой документ. Но, по информации «Фонтанки», такой сценарий не рассматривается. Во всяком случае до выборов, уточняют собеседники нашего издания.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

