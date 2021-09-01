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Снова на уколы. Темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге восстановились после провала

Петербуржцы снова потянулись в пункты вакцинации от коронавируса, следует из опубликованного 1 сентября «Перечня показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге».

За последние сутки первично привиты 4 521 человек (всего 1 481 860), завершили вакцинацию 13 583 (всего 1 439 618). Для сравнения: днём ранее первично привито было всего 1 087 человек, а закончили цикл — 2 870.

Другие эпидемиологические показатели находятся на устойчивом плато. За отчётные сутки, по данным Смольного, заболело 1 312 человек. В больницы поступило 265 человек (для сравнения: неделей ранее — 251 пациент). Лечение в стационарах сейчас проходят 3 749 петербуржцев (неделей ранее было 4 060).

По состоянию на 1 сентября свободны 34,4 % коечного фонда, неделей ранее показатель составлял 33,7 %. При этом само число зарезервированных под ковидных больных коек сократилось: 5 256 против 5 838.

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Комментарии (1)

michailPotapov
Дед на приеме у сексопатолога:
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
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