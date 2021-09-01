Снова на уколы. Темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге восстановились после провала

За последние сутки первично привиты 4 521 человек (всего 1 481 860), завершили вакцинацию 13 583 (всего 1 439 618). Для сравнения: днём ранее первично привито было всего 1 087 человек, а закончили цикл — 2 870.



Другие эпидемиологические показатели находятся на устойчивом плато. За отчётные сутки, по данным Смольного, заболело 1 312 человек. В больницы поступило 265 человек (для сравнения: неделей ранее — 251 пациент). Лечение в стационарах сейчас проходят 3 749 петербуржцев (неделей ранее было 4 060).

