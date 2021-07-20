«В случае необходимости». Роспотребнадзор прокомментировал возможность введения обязательной вакцинации в Петербурге

Сейчас в Петербурге введена обязательная вакцинация для государственных гражданских служащих. Предприятия сферы услуг взяли на себя добровольное обязательство привить 60% персонала, напомнил Александр Ситов. «Если темпы [вакцинации] не снизятся, такой вопрос [введение обязательных прививок] может рассматриваться — но вместе с Роспотребнадзором», — сказал он.



«В случае необходимости это возможно. Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять», — отметила Ирина Чхинджерия. Она напомнила, что целевым показателем является вакцинация 60% взрослого населения — или 2,67 млн человек. С учетом уже привитых осталось около 1,5 млн. «Надо прививать еще интенсивнее», — подчеркнула чиновница.