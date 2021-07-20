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«В случае необходимости». Роспотребнадзор прокомментировал возможность введения обязательной вакцинации в Петербурге

Роспотребнадзор не исключил введение обязательной вакцинации в Петербурге

Власти Петербурга окончательно не отказались от идеи введения обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом в прямом эфире «Фонтанки» сообщили начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия и заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Сейчас в Петербурге введена обязательная вакцинация для государственных гражданских служащих. Предприятия сферы услуг взяли на себя добровольное обязательство привить 60% персонала, напомнил Александр Ситов. «Если темпы [вакцинации] не снизятся, такой вопрос [введение обязательных прививок] может рассматриваться — но вместе с Роспотребнадзором», — сказал он.

«В случае необходимости это возможно. Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять», — отметила Ирина Чхинджерия. Она напомнила, что целевым показателем является вакцинация 60% взрослого населения — или 2,67 млн человек. С учетом уже привитых осталось около 1,5 млн. «Надо прививать еще интенсивнее», — подчеркнула чиновница.

Сейчас делается примерно по 30 тысяч прививок в день, из них 20 тысяч первичных. То есть, чтобы достичь цели, понадобится примерно два месяца.

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Комментарии (8)

тов
Если сделают обязательной - когда эта власть зашатается (а это скоро), защищать ее не будет уже вообще никто.
SapienS_Spora_Grib...
сколько можно "убеждать, объяснять"? Зачем объяснять корове, что ее вакцинируют для выживания всего стада? Бесполезная трата времени. Так и с недалёким врагами антиваксерами, которые верят полудурку из тиктока, но не верят Гинзбургу, не читают литературу, но слушают соседа у которого приятель в третьем колене умер... хватит убеждений, вводите обязательную уже, мы, нормальные люди, хотим чтобы это всё скорее закончилось. Мы устали.
Maik5
Потребпозор выше конституции?
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