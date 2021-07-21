Волна схлынула? Власти Петербурга вслед за Москвой готовы снимать коронавирусные ограничения

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Урокам третьей волны пандемии коронавируса в Петербурге был посвящен прямой эфир «Фонтанки». На вопросы редакции и читателей ответили начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности и заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов и председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Комитет по здравоохранению ответил на вопросы «Фонтанки» письменно.



Пройден ли пик третьей волны?

Вероятно, да. Во всяком случае, за минувшую неделю число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге упало на 14%. Свободно 24,3% коронавирусных коек. «При сравнении недельных и двухнедельных сумм госпитализаций отчетливо видны признаки снижения интенсивности распространения инфекции», — отметили в комздраве. Снижается и количество больных, получающих медицинскую помощь амбулаторно. Роспотребнадзор тоже увидел «положительную» тенденцию в заболеваемости коронавирусом в Петербурге. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 2%, тогда как до этого недельный прирост составлял 10–20%, сказала Ирина Чхинджерия. «Постепенно снижается интенсивность эпидемиологического процесса, и мы ожидаем, что постепенно заболеваемость будет снижаться», — сообщила она. Несоблюдение масочного режима и отказ от прививки не дают заболеваемости снижаться так быстро, как хотелось бы.

Москва отменила QR-коды для посещения ресторанов. Петербург все еще может их ввести?

Технически правительство Петербурга к этому готово. Но при нынешней динамике распространения заболеваемости коронавирусом «этот вопрос не рассматривается», заявил Александр Ситов. При этом бизнес начал получать специальный QR-код «вакцинирован», который означает, что предприятие привило более 60% сотрудников. Подано уже более 1 000 заявок.



Готовы ли власти Петербурге снимать другие ограничения?

Власти Петербурга готовы в ближайшее время снять запрет на работу фудкортов и островных павильонов в ТЦ, условия возобновления деятельности финализируются, заявил Александр Ситов. Одним из предложений бизнеса было к моменту перезапуска на 100% вакцинировать персонал первым компонентом, за исключением тех, у кого есть прямые противопоказания. Смольный идею поддержал, но теперь ждет подтверждения от Роспотребнадзора. В санитарном ведомстве как раз недавно утвердили новый алгоритм снятия ограничений. В соответствии с ним, можно разрешить массовые мероприятия с участием от 500 до 1 000 человек, если темп прироста заболеваемости не более 10% в неделю. В комздраве переадресовали вопрос о снятии ограничений в Роспотребнадзор, но отметили, что аттракционы и аквапарки пришлось закрыть потому, что там «резко ограничена» возможность организовать соблюдение социальной дистанции и затруднительно организовать соблюдение масочного режима.

Может ли бизнес, деятельность которого была остановлена, рассчитывать на помощь городских властей?



«Бизнес нам говорит, что основная мера поддержки — это максимально продуманные ограничительные меры», — говорит Александр Ситов. Во время третьей волны под ограничения попали менее 1 000 компаний. В качестве мер поддержки власти Петербурга создали новый городской акселератор, который помогает реструктуризовать бизнес и снизить издержки, а также, когда позволит эпидемиологическая ситуация, обещает запустить новые гастрофестивали. На федеральном уровне для общепита предложен специальный налоговый режим — снижение НДС. «Деловая Россия» обсуждает с городом меры поддержки для отраслей, которые недостаточно восстановились, отметил Дмитрий Панов. Один из механизмов — перенос платежей по кредитам на конец года или на следующий год.

Массовые мероприятия, проведенные в городе июне, способствовали распространению вируса?

«При массовом скоплении людей на ограниченном пространстве происходит наиболее эффективная передача вируса», — заявила Ирина Чхинджерия. Но крупные мероприятия, состоявшиеся в Петербурге в июне, к этому не привели, уверены в Смольном и Роспотребнадзоре. Так, после «Алых парусов» не было зафиксировано роста заболеваемости людей молодого возраста. Среди участников ПМЭФ и Евро-2020, по данным Роспотребнадзора, случаев заболевания COVID-19 не было зарегистрировано благодаря повышенным мерам безопасности. Заявления финских властей о выявлении коронавируса у 500 болельщиков, вернувшихся из Петербурга, Ирина Чхинджерия назвала голословными. «В таком случае, я бы сказала финнам: «[Дайте] адреса, пароли, явки — кто, где, когда зафиксировал, где человек проживал, где он находился помимо чемпионата Европы, носил ли он маску, с кем он общался и были ли среди компании заболевшие коронавирусной инфекцией», — заявила она. Впрочем, ранее финская сторона высказывала предположение, что болельщики могли подхватить вирус в одном из ресторанов на Крестовском острове.



Когда придет четвертая волна и сколько людей нужно вакцинировать, чтобы достичь к этому времени коллективного иммунитета?

Коронавирус — «мало изученная инфекция, и сложно установить, когда будут подъемы, когда спады», заявила Ирина Чхинджерия. А осенью точно произойдет сезонный подъем ОРВИ. Сейчас целевой показатель — привить к этому моменту 60% взрослого населения Петербурга, то есть примерно 2,6 млн человек. Этого должно хватить, чтобы не закрывать школы и не ограничивать торговлю и массовые мероприятия. Но в комздраве не исключили, что «доля подлежащих вакцинации правительством РФ будет еще увеличена».

Допускают ли власти Петербурга возможность введения обязательной вакцинации для отдельных категорий?

Да, но пока предпочтение отдается добровольной процедуре. Сейчас в Петербурге введена обязательная вакцинация для государственных гражданских служащих. Предприятия сферы услуг взяли на себя добровольное обязательство привить 60% персонала, напомнил Дмитрий Панов. Если темпы заболеваемости не снизятся, введение обязательных прививок может рассматриваться, заявил Александр Ситов. «В случае необходимости это возможно. Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять», — отметила Ирина Чхинджерия. Текущие темпы вакцинации в ведомстве считают хорошими, но все же отмечают, что нужно ускориться.



Безопасна ли вакцина? Сколько случаев осложнений и смертей выявлено в Петербурге после коронавирусной прививки?

Среди умерших от коронавируса в Петербурге вакцинированных нет. Случаи осложнений после прививки от COVID-19 в Петербурге тоже не зарегистрированы. Госпитализации после вакцинации, как правило, связаны не с реакцией на вакцину, не с осложнениями вследствие вакцинации, а в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией или другим ОРВИ, которое развивается до формирования иммунитета от вакцины, подчеркивают в комздраве.

Как часто петербуржцы заболевают после прививки? Насколько она эффективна?

Точной цифры гости эфира не назвали. Ранее сообщалось, что в Петербурге после прививки от коронавируса заболели 0,5% от всех, кто сделал укол.

По данным Минздрава России, около 2,5% вакцинированных от COVID-19 людей все же заражаются коронавирусом. Однако люди, которые получили положительный ПЦР и не обратились за медпомощью, в эту статистику не попадают. Хотя в некоторых странах, которые вакцинировали бОльшую часть населения (например, Израиль), на привитых приходится половина новых случаев.



«Прививка не защищает полностью от заболевания. От 5 до 10% людей вообще не способны вырабатывать антитела. Но привитой человек болеет гораздо легче, чем не привитой и не умирает от этой инфекции», — сказала Ирина Чхинджерия. Клиническое течение заболеваемости у привитых тоже легче, чем у не привитых. «По крайней мере, они не попадают в реанимацию», — заявила она. Тем не менее процент полностью привитых от коронавируса пациентов, которые прошли КТ в Петербурге, за неделю вырос с 1,6 до 7,7 %, следует из статистики сортировочного COVID-центра Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). По словам Ирины Чхинджерия, главным критерием эффективности вакцинации будет снижение заболеваемости.

Некоторые люди заболевают сразу после прививки. Почему так происходит?

Заражение сразу после первой прививки в Роспотребнадзоре называют случайным совпадением. «Не прививка стала причиной заболевания, так как ни одна из вакцин не содержит живого возбудителя», — сообщила Ирина Чхинджерия. Прививка также не ослабляет иммунитет до такой степени, чтобы человек мгновенно заболел. «Каждый человек столкнется с возбудителем и заболеет, если ранее не болел или не был привит. Заболеть, пока не произошло формирование иммунитета, вполне естественно, совершенно голословно утверждение, что прививка провоцирует заболевание.

В Петербурге стало сложно записаться на прививку, ждать выездную вакцинацию на предприятия нужно неделями. Что делает город, чтобы решить проблему?

Сейчас в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 37 мобильных. Записаться можно с помощью четырех каналов. Для удобства выбора недавно заработала интерактивная карта. Но есть проблемы с пропускной способностью ряда пунктов из-за нехватки медицинских кадров, признают в комздраве. Власти планируют привлекать кадры из частных медицинских организаций, обучать заниматься иммунопрофилактикой узких специалистов — в области стоматологии, дерматовенерологии и других. Также ведется работа по привлечению и переподготовке новых специалистов для выездных бригад. Идет формирование гибких графиков выезда бригад к коллективам, также и коллективов на стационарные пункты вакцинации. Это позволит не распылять медицинский персонал, тем самым уменьшая пропускную способность стационарных пунктов вакцинации, отметили в комздраве.

Когда в городе появится «КовиВак»? Где можно им привиться?

Комитет по здравоохранению в июле направил официальное обращение в Минздрав о поставке не менее 50 тыс. комплектов доз «КовиВака». Но в ближайшие 15 дней поступления этой вакцины, а также вакцины «ЭпиВакКорона» в Петербург не ожидается. В такой ситуации врачи рекомендуют прививаться «Спутником V». «Этот препарат зарекомендовал себя как безопасный и эффективный, признан и применяется в десятках стран мира», — отметили в ведомстве.

Чем объясняются «странности» коронавирусной статистики? Например, почему в Петербурге летальность COVID-19 (соотношение умерших и заболевших) гораздо выше, чем в Москве?

Ирина Чхинджерия не стала отвечать на вопрос, сославшись на то, что комментировать показатель смертности должны комитет по здравоохранению и врачи. В комздраве сообщили, что считают более показательным параметр избыточной смертности. В Петербурге, в отличие от ряда других регионов, прирост общей смертности полностью определялся ковид-ассоциированными состояниями, что вполне логично — смертность в год эпидемии превышает таковую в доэпидемический период именно по причине влияния вируса. По данным Росстата, на конец 2020 года относительная прибавка по смертности в Петербурге составляла 22,9% и уступала показателю Москвы, где прибавка составляла 23,3%. Прирост числа умерших с 1 января по 8 июля в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в Петербурге составляет 37,4 %, в Москве — 41,1%. По информации «Фонтанки», летальность от коронавируса в Смольном оценивают в 3,6% (процент умерших от общего числа заболевших), в Москве — в 3,5%.

Почему в Петербурге в начале июля было всего 700 активных больных при заполненных 10 тысячах коронавирусных койках?

В комитете по здравоохранению не увидели проблемы в таких цифрах. «Действительно, количество выздоровевших за сутки в последние несколько дней начало превышать количество заболевших, и, как следствие, стало падать количество активных больных. Это совершенно нормальное явление, не аномалия», — сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре предположили, что расхождение между данными оперштаба и федерального регистра (куда подает данные комздрав) могут расходиться в процессе уточнения диагнозов. «На портал «Стопкоронавирус» заносятся только те больные, у которых подтвержден диагноз «новая коронавирусная инфекция» или лабораторно, или врач поставил такой диагноз. Возможно уточнение диагнозов», — сказала она. Но если человек просто сдал положительный ПЦР, он не войдет в статистику, так как без визита к врачу ему не будет присвоен эпидемический номер.

Почему количество выданных с начала пандемии эпидномеров расходится с официальным числом выявленных заболевших в два раза?

Эпидномера присваиваются не только коронавирусным больным. Всего за первое полугодие на территории Петербурга официально зарегистрировано более 1,3 млн инфекционных больных. Больные коронавирусной инфекцией составляют чуть более 18%. По словам Ирины Чхинджерия, прочие острые респираторные инфекции, помимо новой коронавирусной, составили 74,8% от всех случаев заболевания. Всего же было выявлено более 60 форм различных инфекционных болезней, в том числе острые кишечные инфекции, сальмонеллез, ветряная оспа. Ранее независимые эксперты предложили оценивать масштаб пандемии коронавируса по присвоенным эпидномерам, обратив внимание на сквозную нумерацию с начала первой волны пандемии, а также на то, что кривая присвоения номеров довольно близко совпадает с подъемами и спадами заболеваемости COVID-19. Ирина Чхинджерия не увидела здесь противоречия. «Было больше больных, значит, больше присваивалось эпидемических номеров», — сказала она. Журналисты изданий «Холод», «Медиазона» и «Медуза» («Медуза» признана иноагентом в РФ. — Прим. ред.), проанализировавшие номера сертификатов переболевших, сделали вывод о существовании закрытого COVID-реестра, согласно которому в России в пять раз больше заразившихся коронавирусом, чем в официальной статистике. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»