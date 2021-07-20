Роспотребнадзор увидел «положительную» тенденцию в заболеваемости коронавирусом в Петербурге

«Эпидемиологическая обстановка остается напряженной, регистрируется большое количество вновь выявленных больных. Но наметилась такая положительная тенденция, как замедление темпов прироста заболеваемости. За 28 неделю (12–18 июля) относительно предыдущей заболеваемость выросла на 2%. Постепенно снижается интенсивность эпидемиологического процесса, и мы ожидаем, что постепенно заболеваемость будет снижаться», — сказала она. По словам Ирины Чхинджерия, 70% заболевших в мае и июне пришлось на людей в возрасте 18–29 лет и 30–49 лет.
От прямого ответа на вопрос, пройден ли пик третьей волны, замглавы Роспотребнадзора уклонилась. «Пока говорить об этом не будем, но надеемся, что да», — сказала она. Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что «ситуация напряженная, но контролируемая».