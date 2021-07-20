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Роспотребнадзор увидел «положительную» тенденцию в заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге начали замедляться. Об этом заявила в прямом эфире «Фонтанки» 20 июля начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

«Эпидемиологическая обстановка остается напряженной, регистрируется большое количество вновь выявленных больных. Но наметилась такая положительная тенденция, как замедление темпов прироста заболеваемости. За 28 неделю (12–18 июля) относительно предыдущей заболеваемость выросла на 2%. Постепенно снижается интенсивность эпидемиологического процесса, и мы ожидаем, что постепенно заболеваемость будет снижаться», — сказала она. По словам Ирины Чхинджерия, 70% заболевших в мае и июне пришлось на людей в возрасте 18–29 лет и 30–49 лет.

От прямого ответа на вопрос, пройден ли пик третьей волны, замглавы Роспотребнадзора уклонилась. «Пока говорить об этом не будем, но надеемся, что да», — сказала она. Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что «ситуация напряженная, но контролируемая».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

dragvs
Стали чуть менее более чаще заболевать?
266081655
"Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге начали замедляться." Люблю я изысканный слог Фонтанки.... Рекбус.... Кроксворд....
Павел Михайлов
Желтые страницы сегодня переплюнули сами себя. Каждая 2-3 статейка про Ковид. Раньше была газетёнка СпидИнфо. А Фонтанка может смело переименовываться в КовидИнфо.
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