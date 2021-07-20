Роспотребнадзор — о заражении иностранных болельщиков Евро-2020: «Дайте адреса, пароли, явки»

На чемпионате Европы по футболу в Петербурге среди болельщиков было зафиксировано два случая инфекционных заболеваний. Об этом рассказала 20 июля в прямом эфире «Фонтанки» начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия. Один случай — тропическая малярия у болельщика, прибывшего из Нигерии, второй случай — острый гастроэнтерит. Заражений коронавирусом выявлено не было.



Ранее сообщалось, что в Финляндии почти 500 человек заболели после поездок на матчи Евро-2020 в Петербург. Но, по мнению Ирины Чхинджерия, финская сторона не предоставила при этом доказательств, что болельщики заразились именно на матчах.