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Роспотребнадзор — о заражении иностранных болельщиков Евро-2020: «Дайте адреса, пароли, явки»

На чемпионате Европы по футболу в Петербурге среди болельщиков было зафиксировано два случая инфекционных заболеваний. Об этом рассказала 20 июля в прямом эфире «Фонтанки» начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия. Один случай — тропическая малярия у болельщика, прибывшего из Нигерии, второй случай — острый гастроэнтерит. Заражений коронавирусом выявлено не было.

Ранее сообщалось, что в Финляндии почти 500 человек заболели после поездок на матчи Евро-2020 в Петербург. Но, по мнению Ирины Чхинджерия, финская сторона не предоставила при этом доказательств, что болельщики заразились именно на матчах.

«В таком случае я бы сказала финнам: «[Дайте] адреса, пароли, явки — кто, где, когда зафиксировал, где человек проживал, где он находился помимо чемпионата Европы, носил ли он маску, с кем он общался и были ли среди компании заболевшие коронавирусной инфекцией. Каждый случай надо рассматривать отдельно. Можно сказать и 500, и 700 и тысячу», — сказала она.

Ранее Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии заявило, что болельщики из Суоми могли подхватить коронавирус в ресторане «Альпенхаус» на Крестовском острове близ стадиона. В ресторане заявили, что соблюдали все меры безопасности, а среди сотрудников случаев заболевания не зафиксировано.

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Комментарии (3)

Петр Петров
не надзор а позор!!!
Zdobsi
Тётенька глупости говорит. Отписались знакомые финны-из четырёх человек из компании болельщиков, заболели трое. Правда в лёгкой форме. Так что сейчас кулаками махать поздно уже.
266081655
Роспотребнадзор.... Как много в этом слове.... Для сердца русского слилось... Как много в нём отозвалось.....
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