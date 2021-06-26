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Финны назвали подозреваемого в своем заражении коронавирусом в Петербурге

В Финляндии указали на ресторан в Петербурге, где болельщики могли заразиться COVID-19

Финская телерадиокомпания YLE рассказала, где, по данным местного Ведомства здравоохранения и социального развития, могли подхватить коронавирус в Петербурге футбольные болельщики из страны Суоми. В заведении на Крестовском удивились.

Чиновники грешат на ресторан «Альпенхаус», что на Крестовском острове близ стадиона. Впрочем, подробностей относительно того, из чего сделаны такие выводы, финны не приводят.

«Нужно понимать, что когда туристы приезжают в город, они посещают не один ресторан, — прокомментировала «Фонтанке» громкое заявление pr-директор ресторана «Альпенхаус» Татьяна Веселкова. — Они ещё где-то живут, куда-то ходят и перемещаются по городу на транспорте, а самое главное, смотрят футбол на стадионе, то есть участвуют в массовых мероприятиях. При этом в Санкт-Петербурге предприняты все необходимые меры и на транспорте, и на стадионе, и в заведениях общественного питания, включая наш ресторан, для того чтобы обезопасить всех от вируса. К сожалению, вирус всё ещё существует и он опасен. А человек, который в отпуске, выпил — он более расслаблен и не всегда помнит об антиковидных мерах».

Также в «Альпенхаусе» отметили, что из их сотрудников никто не заболел, а все необходимые меры безопасности соблюдаются.

О заражении десятков финских болельщиков, возвращавшихся из Петербурга с матчей «Евро-2020», стало известно при пересечении ими границы 22 июня. Как сообщала «Фонтанка», в тот день были выявлены 72 положительные пробы в пограничном пункте пропуска «Ваалимаа» (Торфяновка) и 14 — в пункте пропуска «Нуйямаа» (Брусничное). Большинство сдавших положительный результат — молодые люди из Хельсинки, Пори, Тампере, Миккели, ездившие на футбол. Обеспокоенность ситуацией выразила премьер Финляндии Санна Марин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

261099921
Ах да, прошу прощения за невнимательность, не 72, а 86 больных финнов. Еще же плюс те 14...
hoboot
на их месте,ради футбола я б не рисковал поездкой в Россию. они видимо совсем болельщики ...теперь и ковидом.
264527831
Да есть виновники: Беглов, Башкетова, Лисовец преступно допустившие во время эпидемии массовые мероприятия, финны тут ни причем. Эти лица должны нести уголовную ответственность за преступную халатность, повлекшую ущерб здоровью. В том числе и за паруса.
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