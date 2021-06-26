Финны назвали подозреваемого в своем заражении коронавирусом в Петербурге

Чиновники грешат на ресторан «Альпенхаус», что на Крестовском острове близ стадиона. Впрочем, подробностей относительно того, из чего сделаны такие выводы, финны не приводят.



«Нужно понимать, что когда туристы приезжают в город, они посещают не один ресторан, — прокомментировала «Фонтанке» громкое заявление pr-директор ресторана «Альпенхаус» Татьяна Веселкова. — Они ещё где-то живут, куда-то ходят и перемещаются по городу на транспорте, а самое главное, смотрят футбол на стадионе, то есть участвуют в массовых мероприятиях. При этом в Санкт-Петербурге предприняты все необходимые меры и на транспорте, и на стадионе, и в заведениях общественного питания, включая наш ресторан, для того чтобы обезопасить всех от вируса. К сожалению, вирус всё ещё существует и он опасен. А человек, который в отпуске, выпил — он более расслаблен и не всегда помнит об антиковидных мерах».