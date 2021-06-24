Премьер Финляндии обеспокоена заражением вернувшихся из России болельщиков. Врачам известны случаи, когда фанаты потащили вирус по барам

«Важно, чтобы каждый человек, который приезжает оттуда, сдавал анализы, чтобы было возможно выявить случаи заболевания и предотвратить распространение вируса», — сказала Марин в Брюсселе, где сегодня главы государств — членов ЕС будут обсуждать, в том числе, и взаимодействие в борьбе с пандемией.

Ранее стало известно, что в пограничном пункте пропуска «Ваалимаа» (Торфяновка), по состоянию на 22 июня, были выявлены 72 положительные пробы и 14 — в пункте пропуска «Нуйямаа» (Брусничное). Почти все случаи (около 80) приходятся на футбольных фанатов, вернувшихся из Петербурга с Евро-2020. Большинство сдавших положительный результат — молодые люди из Хельсинки, Пори, Тампере, Миккели.

Из примерно 900 проб, взятых во вторник, 22 июня, еще не все готовы, передаёт IS со ссылкой на региональные ведомства социального развития и здравоохранения. Кроме того, около 800 туристов были допущены через границу без тестирования из-за непредвиденной пробки на границе. Им рекомендовали сдать бесплатный тест самостоятельно через 72 часа и отправиться на карантин до получения результата.

Как рассказала врач ведомства социальных и медицинских услуг в регионе Кюменлааксо Марья-Лииса Мянтимаа, известен случай в данной местности, когда ездивший на футбол турист из Кюменлааксо сдал отрицательный образец на границе. После поездки на чемпионат он был в баре, взял такси и посетил массовое мероприятие, прежде чем сдать положительный образец короны. «Он уже общался с множеством людей», — подчеркнула она.