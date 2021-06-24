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Премьер Финляндии обеспокоена заражением вернувшихся из России болельщиков. Врачам известны случаи, когда фанаты потащили вирус по барам

Некоторые вернувшиеся из Петербурга финские футбольные фанаты пренебрегли добровольным карантином

Премьер-министр Финляндии Санна Марин обеспокоена случаями заболевания, обнаруженными у туристов, вернувшихся из России. Об этом 23 июня сообщает издание Ilta-Sanomat.

«Важно, чтобы каждый человек, который приезжает оттуда, сдавал анализы, чтобы было возможно выявить случаи заболевания и предотвратить распространение вируса», — сказала Марин в Брюсселе, где сегодня главы государств — членов ЕС будут обсуждать, в том числе, и взаимодействие в борьбе с пандемией.

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
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Ранее стало известно, что в пограничном пункте пропуска «Ваалимаа» (Торфяновка), по состоянию на 22 июня, были выявлены 72 положительные пробы и 14 — в пункте пропуска «Нуйямаа» (Брусничное). Почти все случаи (около 80) приходятся на футбольных фанатов, вернувшихся из Петербурга с Евро-2020. Большинство сдавших положительный результат — молодые люди из Хельсинки, Пори, Тампере, Миккели.

Из примерно 900 проб, взятых во вторник, 22 июня, еще не все готовы, передаёт IS со ссылкой на региональные ведомства социального развития и здравоохранения. Кроме того, около 800 туристов были допущены через границу без тестирования из-за непредвиденной пробки на границе. Им рекомендовали сдать бесплатный тест самостоятельно через 72 часа и отправиться на карантин до получения результата.

Как рассказала врач ведомства социальных и медицинских услуг в регионе Кюменлааксо Марья-Лииса Мянтимаа, известен случай в данной местности, когда ездивший на футбол турист из Кюменлааксо сдал отрицательный образец на границе. После поездки на чемпионат он был в баре, взял такси и посетил массовое мероприятие, прежде чем сдать положительный образец короны. «Он уже общался с множеством людей», — подчеркнула она.

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

261844081
Это мы виноваты, а не фанаты и чемпионат. Жители виноваты-пусть вакцинируются негодяи
Видимо такая безумная логика сверху
nuga
Так это Путин затащил всех на футбол,его любимое занятие летом ,как прикрытие беспощадных новаций -пенсионной реформы и принуд вакцинации.
Gorki
Где раньше были? Обеспокоены они. Не знали что творится у нас?
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