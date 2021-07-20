За неделю число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге упало на 14%. Свободно 24,3% коронавирусных коек

На 18 июля было зарегистрировано 662 госпитализации взрослых. Для сравнения: неделю назад, 11 июля, было зарегистрировано 700 госпитализаций взрослых. За неделю показатель упал на 14,4%. «При сравнении недельных и двухнедельных сумм госпитализаций отчетливо видны признаки снижения интенсивности распространения инфекции», — отметили в комздраве.



Наблюдается и рост свободного инфекционного коечного фонда. Так, на 18 июля зарегистрированы 2 693 свободные койки из 11 097 для пациентов с COVID-19, что составило 24,3%.