За неделю число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге упало на 14%. Свободно 24,3% коронавирусных коек

На 18 июля было зарегистрировано 662 госпитализации взрослых. Для сравнения: неделю назад, 11 июля, было зарегистрировано 700 госпитализаций взрослых. За неделю показатель упал на 14,4%. «При сравнении недельных и двухнедельных сумм госпитализаций отчетливо видны признаки снижения интенсивности распространения инфекции», — отметили в комздраве.
Наблюдается и рост свободного инфекционного коечного фонда. Так, на 18 июля зарегистрированы 2 693 свободные койки из 11 097 для пациентов с COVID-19, что составило 24,3%.
Снижается и количество больных, получающих медицинскую помощь амбулаторно. Это происходит с запозданием в сравнении с количеством стационарных больных, так как практически все выписывающиеся из больниц пациенты проходят затем амбулаторный этап долечивания. «Но то, что количество амбулаторных больных, как и первичных обращений в амбулаторную службу по поводу ковид-ассоциированных состояний, тоже снижается, — это очевидный факт», — отметили в комздраве.
В Роспотребнадзоре пока заметили лишь замедление роста числа новых случаев заболевания COVID-19.