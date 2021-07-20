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За неделю число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге упало на 14%. Свободно 24,3% коронавирусных коек

В Петербурге за семь дней число попавших в больницы с COVID-19 сократилось на 14%

В Петербурге снижается число госпитализаций с новой коронавирусной инфекцией. Об этом 20 июля «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению.

На 18 июля было зарегистрировано 662 госпитализации взрослых. Для сравнения: неделю назад, 11 июля, было зарегистрировано 700 госпитализаций взрослых. За неделю показатель упал на 14,4%. «При сравнении недельных и двухнедельных сумм госпитализаций отчетливо видны признаки снижения интенсивности распространения инфекции», — отметили в комздраве.

Наблюдается и рост свободного инфекционного коечного фонда. Так, на 18 июля зарегистрированы 2 693 свободные койки из 11 097 для пациентов с COVID-19, что составило 24,3%.

Снижается и количество больных, получающих медицинскую помощь амбулаторно. Это происходит с запозданием в сравнении с количеством стационарных больных, так как практически все выписывающиеся из больниц пациенты проходят затем амбулаторный этап долечивания. «Но то, что количество амбулаторных больных, как и первичных обращений в амбулаторную службу по поводу ковид-ассоциированных состояний, тоже снижается, — это очевидный факт», — отметили в комздраве.

В Роспотребнадзоре пока заметили лишь замедление роста числа новых случаев заболевания COVID-19.

© Фонтанка.Ру

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