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«Этот вопрос не рассматривается». Петербург не планирует вводить посещение ресторанов по QR-кодам

QR-коды не грозят общепиту Петербурга

Власти Петербурга не планируют вводить посещение ресторанов по QR-кодам. Об этом в прямом эфире «Фонтанки» 20 июля заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов.

«Технически механизм понятен, и технически правительство Петербурга к этому готово. Но сейчас, в той динамике [распространения заболеваемости коронавирусом], в которой мы находимся, этот вопрос не рассматривается», — отметил он.

Александр Ситов назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 «напряженной, но контролируемой». Также каждую неделю увеличивается число вакцинаций, добавил он.

При этом власти Петербурга не исключают смягчения коронавирусных ограничений для тех предприятий, которые привьют свой персонал. Так, вакцинация 100% первым компонентом может быть условием для перезапуска фудкортов и островных павильонов в ТЦ.

Ранее в Смольном сообщали, что изучают опыт ковид-фри-зон по примеру Москвы. Но система QR-кодов для посещения заведений общепита Москвы с 19 июля стала необязательной.

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