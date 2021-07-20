«Этот вопрос не рассматривается». Петербург не планирует вводить посещение ресторанов по QR-кодам

«Технически механизм понятен, и технически правительство Петербурга к этому готово. Но сейчас, в той динамике [распространения заболеваемости коронавирусом], в которой мы находимся, этот вопрос не рассматривается», — отметил он.



Александр Ситов назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 «напряженной, но контролируемой». Также каждую неделю увеличивается число вакцинаций, добавил он.

При этом власти Петербурга не исключают смягчения коронавирусных ограничений для тех предприятий, которые привьют свой персонал. Так, вакцинация 100% первым компонентом может быть условием для перезапуска фудкортов и островных павильонов в ТЦ.