FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +26
74.22р87.83р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
34
Печать

Москва отменяет QR-коды для ресторанов и кафе

Система QR-кодов для посещения заведений общепита Москвы с понедельника, 19 июля, становится необязательной. Об этом 16 июля заявил мэр города Сергей Собянин.

Он также поблагодарил московский бизнес за поддержку антикоронавирусных мер, передаёт ТАСС.

Несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице, надо продолжать соблюдать противоэпидемические требования, подчеркнул городской глава.

С 28 июня посещать общепит в Москве могут только люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода или со свежим (три дня) отрицательным ПЦР-тестом и QR-кодом. «Фонтанка» подробно писала об этих правилах, которые касаются и петербуржцев, приезжающих в столицу. Незаконная торговля QR-кодами началась сразу, уже есть уголовные дела.

По теме (17)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (34)

260569221
Как сказал Лавров: “Де…. «
264527831
«…Совесть Господь пробудил».
Skazochny
всё что надо знать о ковиде в РФ.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний