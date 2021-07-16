Москва отменяет QR-коды для ресторанов и кафе

Система QR-кодов для посещения заведений общепита Москвы с понедельника, 19 июля, становится необязательной. Об этом 16 июля заявил мэр города Сергей Собянин.



Он также поблагодарил московский бизнес за поддержку антикоронавирусных мер, передаёт ТАСС.



Несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице, надо продолжать соблюдать противоэпидемические требования, подчеркнул городской глава.



С 28 июня посещать общепит в Москве могут только люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода или со свежим (три дня) отрицательным ПЦР-тестом и QR-кодом. «Фонтанка» подробно писала об этих правилах, которые касаются и петербуржцев, приезжающих в столицу. Незаконная торговля QR-кодами началась сразу, уже есть уголовные дела.

