Добро пожаловать, или Где ваш QR-код: как выжить в электронном лагере имени Собянина

автор фото Вячеслав Прокофьев / ТАСС Поделиться Поделиться







«Еду в Москву. Нужен ли мне QR-код?» — задаются теперь вопросом петербуржцы перед «Сапсаном» или в Пулково. «Фонтанка» внимательно изучила заявления и объяснения мэрии столицы для иногородних и попробовала сама применить их на практике. Вот краткие ответы на основные вопросы.

Кому нужен QR-код в Москве?

Если вы собираетесь ходить в столице в кафе или рестораны, то с 28 июня, то есть с минувшего понедельника, для входа понадобится QR-код и паспорт либо другое удостоверение личности. Аналогично при походе на мероприятия с участием более 500 человек.



Уже 50 % заведений общепита в Москве заявили о работе в «бесковидном» режиме. И там теперь довольно свободно — рестораны сообщили о падении выручки в понедельник с новым режимом работы на 50–95 % .

Теперь в Москве нигде не поесть без QR-кода?

Есть доставка, работа навынос. А если хочется посидеть, то летние веранды и сезонные кафе Москвы пока открыты для посещения без предъявления QR-кодов. Их гости даже имеют право пройти в заведение помыть руки, надев маску и перчатки. Но с 12 июля и там понадобится QR-код.

Есть еще лазейки — проживающим в отелях при посещении общепита в гостиницах, хостелах и других объектах размещения QR-код не нужен. То есть можно поесть там, где остановились. Аналогично в офисной столовой или студенческом кафе, если они работают только для сотрудников и обучающихся.

Как узнать, работает ли заведение по QR-кодам?

В «Яндекс.Картах» появится список кафе и ресторанов, работающих с QR-кодами.

«Найти места можно, нажав на кнопку «Вход по QR» на главном экране приложения и в десктопной версии «Карт». Также такие рестораны находятся по запросу «Где поесть», если применить фильтр «Вход по QR», — сообщили в «Яндексе».



Туда же добавят кафе и рестораны, которые работают навынос или открыли летние террасы и веранды.

А в магазинах и транспорте в Москве QR-код нужен?

Пока нет, но историю могут распространить и на другие отрасли, разговоры идут. Например, на работу по QR-кодам в Москве думают перевести магазины и общественный транспорт, хотя «может быть не совсем в ближайшее время», заявила столичная мэрия.

Кто может получить QR-код?

— Вакцинированные вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. Что важно — зарегистрированной в России.

— Переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, но если это зафиксировано врачами.

— Граждане со свежим отрицательным ПЦР-тестом.

Как получить QR-код, если я иногородний?

Если вы без московского полиса ОМС, не прикреплены к московским поликлиникам, то через портал мэрии Москвы mos.ru. Он автоматически сверит данные с федеральными регистрами вакцинированных и переболевших, и с московским единым лабораторным сервисом, чтобы найти результат ПЦР-теста.



Вот инструкция с сайта, которую проверила «Фонтанка» с петербургской прививкой:

— Зайдите на форму получения QR-кода — она здесь http://immune.mos.ru/.

— пройдите авторизацию, используя логин и пароль от портала mos.ru или от портала Госуслуги

— фамилия, имя и отчество, дата рождения, СНИЛС, контактные данные загрузятся автоматически из личного кабинета (если СНИЛС не был сохранен в личном кабинете, его нужно будет ввести вручную);

— подтвердите согласие с условиями получения сервиса;

— «вы сразу получите QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19 или наличие отрицательного результата пройденного ПЦР-теста».

Насчет «сразу». «Фонтанка» ждала несколько дней, перед тем как появился заветный код. До этого система предупреждала, что ждет данных от Минздрава и просила повторить запрос через два часа.

Что делать с кодом?

После появления QR-кода, его можно распечатать на принтере или сохранить на свой смартфон. Гордо демонстрировать по требованию вместе с удостоверением личности.



Подойдет ли QR-код из сертификата о вакцинации с Госуслуг?

Да. В мэрии Москвы сказали, что QR-коды в сертификатах о вакцинации, полученные до 25 июня на портале Госуслуг или через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус», также действительны.

Справка о наличии антител или отрицательный тест можно показывать? А если у меня медотвод — по беременности или аллергия? Или я получил только первую дозу вакцины?

Никакие бумажные и прочие документы без QR-кодов приниматься не будут. Остается только делать ПЦР-тест и после получать код по инструкции выше.

Важно: тест должен быть сделан только в одной из городских поликлиник или лабораторий Москвы, передающих данные в столичную систему ЕМИАС. Их список опубликован на сайте Депздрава — здесь https://mosgorzdrav.ru/covid-test.

Как долго действует код?

Зависит от получателя. Сдавший ПЦР-тест получит код действительный 72 часа после выдачи результата. Код переболевшего актуален 180 дней после болезни. Код вакцинированного даётся на год после введения второй дозы.



Детям тоже нужен QR-код?

Если ребенку меньше 18 лет, то вместе с родителями, обеспеченными QR-кодами, его обязаны впустить.

Если дети хотят посещать кафе и мероприятия самостоятельно, то им придется получить QR-коды — сдать ПЦР-тесты или подтвердить факт заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев через регистр заболевших.

А подделать коды можно?

Поддельные QR-коды для посещения столичных кафе и ресторанов появились в даркнете еще до запуска системы. Средняя цена — 11 тысяч рублей https://www.fontanka.ru/2021/06/29/69996926/. За фальшивые QR-коды власти обещают наказывать сурово — вплоть до двух лет тюрьмы.

Если заболею — код отберут?



Если вы заболеете ковидом, и это заметит система, то ваш QR-код могут аннулировать, сообщили в мэрии.

Могут ли ввести коды в Петербурге?

Гуляя в Москве с QR-кодами, возможно, петербуржцы смотрят в свое будущее. Вводить или не вводить подобную систему в Смольном решат уже в ближайшее время исходя из темпов вакцинации в Петербурге и анализа опыта столицы.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

