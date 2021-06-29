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«Идеи у нас есть». Власти Москвы допустили введение QR-кодов в магазинах и общественном транспорте

QR-коды в Москве могут ввести в магазинах и общественном транспорте

Власти Москвы допустили возможность распространения системы QR-кодов на другие отрасли, помимо массовых мероприятий и заведений общепита. На такую работу могут перевести, в частности, магазины и общественный транспорт. Об этом в эфире Первого канала 29 июня заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

«Давайте вот так уж прямо — общественный транспорт и магазины — может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — отметил он.

В то же время источники РБК сообщили, что расширение системы QR-кодов в Москве обсуждается, однако решение по этому поводу ещё не принято.

Ранее «Фонтанка» писала, что QR-коды у посетителей общепита в столице начали проверять с 28 июня. Между тем поддельные QR-коды появились в даркнете ещё до того, как в Москве начали действовать новые правила.

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Комментарии (37)

Маэстро
«Идеи у нас есть». Идеиоты тоже. Можно закрыть ещё общественные туалеты, например. Можно бани. А предлагаю совершенствовать "идеитизм": не пускать без QR-кода в пункты вакцинации. Власти должны работать под девизом: "Наши идеи побеждают разум!"
nalchik11
Кто б сомневался. Вот только идеи нездоровые. Голову бы проверили
Евгений Валов
Да пусть дома на пенсии сидит и никуда не выходит. Место в крематории найдется)
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