«Идеи у нас есть». Власти Москвы допустили введение QR-кодов в магазинах и общественном транспорте

Власти Москвы допустили возможность распространения системы QR-кодов на другие отрасли, помимо массовых мероприятий и заведений общепита. На такую работу могут перевести, в частности, магазины и общественный транспорт. Об этом в эфире Первого канала 29 июня заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.



«Давайте вот так уж прямо — общественный транспорт и магазины — может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — отметил он.

