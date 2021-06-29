В даркнете торгуют QR-кодами для московских кафе, за подделку можно сесть

«Специалисты <...> нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных «Госуслуг». Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание», — рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин РИА Новости в интервью, опубликованном 29 июня.

Поддельные QR-коды для посещения московского общепита появились в даркнете ещё до того, как начали действовать новые правила.

В среднем один пропуск стоит около 11 тысяч рублей. Специалисты компании нашли уже полсотни положительных отзывов от тех, кто воспользовался нелегальной услугой.



Возможно, скоро появятся приложения для генерации фейковых QR-кодов и для выявления фальшивых изображений. «Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», — пояснил эксперт.



За использование поддельных QR-кодов можно получить до двух лет лишения свободы, заявил агентству председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до 2 лет лишения свободы», — сказал Клишас. Ответственность за посещение ресторана с поддельным QR-кодом в зависимости от последствий может быть административной, тогда штраф составит до 40 тысяч рублей.

