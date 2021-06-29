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В даркнете торгуют QR-кодами для московских кафе, за подделку можно сесть

Использование поддельных QR-кодов будет строго наказываться

Поддельные QR-коды для посещения московского общепита появились в даркнете ещё до того, как начали действовать новые правила.

«Специалисты <...> нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных «Госуслуг». Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание», — рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин РИА Новости в интервью, опубликованном 29 июня.

В среднем один пропуск стоит около 11 тысяч рублей. Специалисты компании нашли уже полсотни положительных отзывов от тех, кто воспользовался нелегальной услугой.

Возможно, скоро появятся приложения для генерации фейковых QR-кодов и для выявления фальшивых изображений. «Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», — пояснил эксперт.

За использование поддельных QR-кодов можно получить до двух лет лишения свободы, заявил агентству председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до 2 лет лишения свободы», — сказал Клишас. Ответственность за посещение ресторана с поддельным QR-кодом в зависимости от последствий может быть административной, тогда штраф составит до 40 тысяч рублей.

С 28 июня столичные кафе и рестораны разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить его можно в электронной медкарте в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на ресурсах mos.ru, mos.ru/qr, «Госуслуги», «Госуслуги. Стоп коронавирус», а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.

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Комментарии (1)

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чуть ранее на Ф
"Так что, если вы вакцинировались, и вдруг стали много чихать без объективных на то причин, медики советуют сдать ПЦР-тест, особенно, если вы контактируете с людьми, которые входят в группу риска по COVID-19 или по не могут сделать прививку."

Разве за преднамеренное заражение уже отменили наказание? Не сядет ли привытый раньше? Быгыгы.
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