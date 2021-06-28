В столичные кафе — только с QR-кодом. Власти напоминают, как его получить

В Москве с 28 июня начали проверять QR-коды у посетителей общепита — на входе в заведения. Код подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса, факт перенесённого заболевания или наличие отрицательного ПЦР-теста. Вместе с кодом надо предъявлять документ, удостоверяющий личность. Также код нужен для посещения мероприятия численностью более 500 человек.
Как сообщает 28 июня официальный сайт мэра Москвы, получить QR-код можно несколькими способами:
- в электронной медкарте,
- в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»,
- в сервисе mos.ru/qr,
- на портале gosuslugi.ru и в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус»,
- обратившись в регистратуру городской поликлиники или воспользовавшись инфоматом.
Без проверки QR-кодов до 11 июля работают летние веранды. Правило не распространяется также на заведения общепита при гостиницах, хостелах, на столовые на предприятиях и в учебных заведениях, если допуск для посторонних лиц запрещён.