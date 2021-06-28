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В столичные кафе — только с QR-кодом. Власти напоминают, как его получить

Администрация Москвы разъяснила правила получения QR-кода

В Москве с 28 июня начали проверять QR-коды у посетителей общепита — на входе в заведения. Код подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса, факт перенесённого заболевания или наличие отрицательного ПЦР-теста. Вместе с кодом надо предъявлять документ, удостоверяющий личность. Также код нужен для посещения мероприятия численностью более 500 человек.

Как сообщает 28 июня официальный сайт мэра Москвы, получить QR-код можно несколькими способами:

  • в электронной медкарте,
  • в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»,
  • в сервисе mos.ru/qr,
  • на портале gosuslugi.ru и в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус»,
  • обратившись в регистратуру городской поликлиники или воспользовавшись инфоматом.

Без проверки QR-кодов до 11 июля работают летние веранды. Правило не распространяется также на заведения общепита при гостиницах, хостелах, на столовые на предприятиях и в учебных заведениях, если допуск для посторонних лиц запрещён.

Получить QR-код могут граждане, прошедшие вакцинацию двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в Российской Федерации, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или получившие отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен 72 часа с момента его регистрации в лаборатории. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

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Комментарии (7)

SU LUX INN
это бессильное Половинчатое решение! импотентская Власть не может просто Взять, и вообще запретить все рыгаловки и разливочные! приличные Люди должны питаться Дома, а не есть непонятно Что, неясно Кем приготовленное, неведомо из Каких продуктов!
Vasilisa87
Бесполезно. Все разъехались.
Маэстро
Если человек вакцинировался и заболел, что уже нередко встречается, он может беспрепятственно появляться в общественных местах. Гениальное решение!
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