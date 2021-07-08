Первое уголовное дело возбудили в Москве из-за покупки QR-кода

МВД рассматривает «достаточно большое» число материалов по QR-кодам, которые были введены в столице для похода в заведения общепита. Милованов напомнил, что наказание за приобретение фейкового кода может составить два года лишения свободы.

Начальник управления организации дознания столичного главка МВД Павел Милованов сообщил о первом уголовном деле за покупку QR-кода. Подделка нужна была для ужина в ресторане.

Начальник управления организации дознания рассказал также, что в столице возбудили уже десятки уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и ПЦР-тестах.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение семи ведомствам бороться с поддельными справками о вакцинации и тестами на коронавирус. В Калининграде задержали администратора клиники, которая выливала вакцины в канализацию и продавала людям поддельные сертификаты о прививке.