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Первое уголовное дело возбудили в Москве из-за покупки QR-кода

Начальник управления организации дознания столичного главка МВД Павел Милованов сообщил о первом уголовном деле за покупку QR-кода. Подделка нужна была для ужина в ресторане.

«Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту приобретения несуществующего QR-кода», — цитирует 8 июля заявление Милованова ТАСС.

МВД рассматривает «достаточно большое» число материалов по QR-кодам, которые были введены в столице для похода в заведения общепита. Милованов напомнил, что наказание за приобретение фейкового кода может составить два года лишения свободы.

Начальник управления организации дознания рассказал также, что в столице возбудили уже десятки уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и ПЦР-тестах.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение семи ведомствам бороться с поддельными справками о вакцинации и тестами на коронавирус. В Калининграде задержали администратора клиники, которая выливала вакцины в канализацию и продавала людям поддельные сертификаты о прививке.

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Комментарии (4)

michailPotapov
китайцы уже мультик состряпали до 2030г
www. brighteon. com/e6e976f4-427a-49ef-b41b-484704cbaaff
люди с черной кровью
michailPotapov
Нужно тогда менять конституцию уже под Мишустина
каждому клеймо на лоб или на плечо.
китайские коды и тд
а потом графеновые вставки под кожу
и облучатели 5G будут работать на полную
люди пойдут на проект blue beam готовые
к встрече с Мошиахом
zelf
А за что судить-то? QR не является документом. Хорошего адвоката и вперёд.
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