Роспотребнадзор: Среди умерших от коронавируса в Петербурге вакцинированных нет

«Прививка не защищает полностью от заболевания. От 5 до 10% людей вообще не способны вырабатывать антитела. Но привитый человек болеет гораздо легче, чем непривитый и не умирает от этой инфекции. И я могу абсолютно четко сказать, что умерших среди привитых у нас не было за этот период», — сказала она.



По словам Ирины Чхинджерия, клиническое течение заболеваемости у привитых тоже легче, чем у непривитых. «По крайней мере, они не попадают в реанимацию», — заявила она.

При анализе доли заболевших среди привитых нужно также учитывать срок заболевания. Если это произошло сразу после первой прививки, иммунитет просто еще не успел выработаться, подчеркнула Ирины Чхинджерия.