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Роспотребнадзор: Среди умерших от коронавируса в Петербурге вакцинированных нет

Среди умерших от коронавируса в Петербурге вакцинированных нет. Об этом в эфире «Фонтанки» 20 июля заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

«Прививка не защищает полностью от заболевания. От 5 до 10% людей вообще не способны вырабатывать антитела. Но привитый человек болеет гораздо легче, чем непривитый и не умирает от этой инфекции. И я могу абсолютно четко сказать, что умерших среди привитых у нас не было за этот период», — сказала она.

По словам Ирины Чхинджерия, клиническое течение заболеваемости у привитых тоже легче, чем у непривитых. «По крайней мере, они не попадают в реанимацию», — заявила она.

При анализе доли заболевших среди привитых нужно также учитывать срок заболевания. Если это произошло сразу после первой прививки, иммунитет просто еще не успел выработаться, подчеркнула Ирины Чхинджерия.

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Комментарии (29)

ЕнотПотоскун
Ложь, ЛОЖЬ и ещё раз Ложь. У меня знакомый работает в морге, так вот он говорит, что после прививки умирают и достаточно много. Ему я верю больше, чем пресмыкающемуся Роспотребнадзору.
teodor
Даже не новость
dkf
Ну чудо же!
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