В пять раз больше заболевших, чем в официальной статистике. СМИ рассказали о закрытом COVID-реестре Минздрава

Минздрав ведёт закрытый COVID-реестр, согласно которому в России в пять раз больше заразившихся коронавирусом, чем в официальной статистике. Об этом в опубликованном 20 июля расследовании рассказали журналисты изданий «Холод», «Медиазона» и «Медуза» (признана иноагентом в РФ).

Журналисты совместно с физиком Сергеем Шпилькиным изучили нумерацию сертификатов, которые выдаются переболевшим. В сертификате 16 цифр. Первая группа состоит из восьмерки, кода региона и единицы — эта цифра во всех проверенных журналистами сертификатах одинакова и, судя по аналогичным регистрам, обозначает получателя бюджетных средств. Следующие четыре цифры — это месяц и год постановки диагноза. Еще восемь цифр — порядковый номер записи в регистре.

Точно такой же формат только без восьмерки в начале, по данным журналистов, используется в Федеральном регистре лиц, больных новой коронавирусной инфекцией, созданном Минздравом в марте 2020 года. В Минцифры подтвердили «Медиазоне», что при создании сертификата используется «регистровая запись Минздрава».



Самый актуальный из полученных журналистами сертификатов выдан человеку, переболевшему в июне 2021 года. Его порядковый номер — 27 миллионов 300 тысяч. Источник «Медузы» на вопрос, соответствует ли эта цифра действительности, ответил: «Так и есть».



«Ваша информация о 27 млн случаев заболевания COVID-19 или пневмонией не соответствует действительности. Цифра 27 млн, на которую ссылается ваш источник, действительно фигурирует в информационном ресурсе, но в отношении вакцинированных первым компонентом вакцины по состоянию на 9 июля 2021 года», — прокомментировали журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.



По данным «Медиазоны», к середине июля опубликованные на «Госуслугах» номера уже превысили отметку в 29 миллионов.

