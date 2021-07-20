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В пять раз больше заболевших, чем в официальной статистике. СМИ рассказали о закрытом COVID-реестре Минздрава

Журналисты рассказали о секретной статистике COVID-19 в России, где заболевших в пять раз больше, чем официально

Минздрав ведёт закрытый COVID-реестр, согласно которому в России в пять раз больше заразившихся коронавирусом, чем в официальной статистике. Об этом в опубликованном 20 июля расследовании рассказали журналисты изданий «Холод», «Медиазона» и «Медуза» (признана иноагентом в РФ).

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Журналисты совместно с физиком Сергеем Шпилькиным изучили нумерацию сертификатов, которые выдаются переболевшим. В сертификате 16 цифр. Первая группа состоит из восьмерки, кода региона и единицы — эта цифра во всех проверенных журналистами сертификатах одинакова и, судя по аналогичным регистрам, обозначает получателя бюджетных средств. Следующие четыре цифры — это месяц и год постановки диагноза. Еще восемь цифр — порядковый номер записи в регистре.

Точно такой же формат только без восьмерки в начале, по данным журналистов, используется в Федеральном регистре лиц, больных новой коронавирусной инфекцией, созданном Минздравом в марте 2020 года. В Минцифры подтвердили «Медиазоне», что при создании сертификата используется «регистровая запись Минздрава».

Самый актуальный из полученных журналистами сертификатов выдан человеку, переболевшему в июне 2021 года. Его порядковый номер — 27 миллионов 300 тысяч. Источник «Медузы» на вопрос, соответствует ли эта цифра действительности, ответил: «Так и есть».

«Ваша информация о 27 млн случаев заболевания COVID-19 или пневмонией не соответствует действительности. Цифра 27 млн, на которую ссылается ваш источник, действительно фигурирует в информационном ресурсе, но в отношении вакцинированных первым компонентом вакцины по состоянию на 9 июля 2021 года», — прокомментировали журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По данным «Медиазоны», к середине июля опубликованные на «Госуслугах» номера уже превысили отметку в 29 миллионов.

По данным официальной статистики, за всю пандемию в России выявили немногим более 6 млн заболевших коронавирсом.

Ранее кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов на основе изучения эпидномеров предложил альтернативную оценку масштабов третьей волны в Петербурге. Интервью с учёным читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

266081655
Статистика смертности пропорционально растёт....
Yksy
Ну, а если еще учесть то что у кого и был положительный пцр, но кто не обращался врачам, не считается, так это еще на сколько надо умножить? А кто не пошел пцр сдавать вообще...
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