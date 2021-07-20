FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
74.35р87.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
7
Печать

Количество случаев коронавируса в России превысило 6 миллионов. Заболеваемость падает по стране, но не в Петербурге

В России выявили более 6 миллионов случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 23 770 новых случаев коронавируса. Об этом 20 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество заразившихся за весь период пандемии превысило 6 млн человек (6 006 536). По стране заболеваемость незначительно падает: накануне было зафиксировано 24 633 случая. В Петербурге же этот показатель почти не меняется: 1 934 заболевших за 24 часа против 1 938 вчера.

Северная столица удерживает третье место в стране по количеству заболевших, на первом Москва с 3 188, на втором Подмосковье (2 478).

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

michailPotapov
3.5% заболевших за 2 года БараноФикуса ?
А сколько ущерба экономикам нанесла чумка ? 50-80% ввп ?
Vahmistroff
В Питере готовящийся парад скоро расправится с разбушевавшемся вирусом!
261180001
Когда падает заболеваемость, а смертность стоит на месте - это означает увеличение ПРОЦЕНТА умерших от числа заболевших.
Вот сравните, как меняется смертность:
13.05.2020г. 10028 заболевших 96 умерших
04.10.2020г. 10499 заболевших 107 умерших
07.03.2021г. 10595 заболевших 368 умерших
09.06.2021г. 10407 заболевших 399 умерших
===
А вот сравнение по пиковым значением заболевших:
26.11.2020г. 25487 заболевших 524 умерших
15.07.2021г. 25293 заболевших 791 умерших
===
Хотите и дальше шутить про выдуманные штаммы и мутации?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний