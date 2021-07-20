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«Не обратился к врачу — диагноза нет». В каких случаях заболевшие после прививки не попадают в статистику

Как в Петербурге считают заболевших после вакцинации от COVID-19

Петербуржцы, сдавшие положительный ПЦР после прививки, не попадут в статистику заболевших после вакцинации. Об этом в эфире «Фонтанки» сообщила 20 июля начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

«Врач спрашивает больного, прививался он или нет, эти сведения передаются в систему учета и указываются сроки вакцинации. Еженедельно такие сводки составляются», — сказала она, комментируя вопрос о том, как ведется учет заболевших после прививки. При этом если человек сделал ПЦР и получил положительный результат, но не обратился к врачу, то и диагноза нет, уточнила Ирина Чхинджерия.

По данным Минздрава России, около 2,5% вакцинированных от COVID-19 людей все же заражаются коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Петербурге после прививки заболели 0,5% от всех, кто сделал укол.

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Комментарии (3)

А13579
То есть сделал ПЦР, результат положительный и можешь гулять дальше? Никто ничего не скажет?
nalchik11
Да даже если обратился, не факт, что поставят ковид
266081655
«Не обратился к врачу — диагноза нет»... А уж ежели коньки отбросил, то тем более не попадёт ни в какую статистику....
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