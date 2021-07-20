«Не обратился к врачу — диагноза нет». В каких случаях заболевшие после прививки не попадают в статистику

Петербуржцы, сдавшие положительный ПЦР после прививки, не попадут в статистику заболевших после вакцинации. Об этом в эфире «Фонтанки» сообщила 20 июля начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.



«Врач спрашивает больного, прививался он или нет, эти сведения передаются в систему учета и указываются сроки вакцинации. Еженедельно такие сводки составляются», — сказала она, комментируя вопрос о том, как ведется учет заболевших после прививки. При этом если человек сделал ПЦР и получил положительный результат, но не обратился к врачу, то и диагноза нет, уточнила Ирина Чхинджерия.