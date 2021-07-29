Смольный: В Петербурге 65% взрослых горожан имеют иммунитет

«Общая доля людей, которых можно отнести к имунной прослойке, уже превышает 65 % . Я говорю о лицах переболевших и вакцинированных хотя бы одной дозой. Таким образом, целевой показатель можно считать достигнутым», — заявил 29 июля Лисовец журналистам.



Ранее в комздраве заявляли, что Петербург достигнет коллективного иммунитета через 120 дней, когда будут привиты 2,6 млн. Пока привиты первым компонентом лишь 1,3 млн горожан.

