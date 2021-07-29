FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
73.61р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
40
Печать

Смольный: В Петербурге 65% взрослых горожан имеют иммунитет

Петербург достиг отметки в 65 % жителей с защитой от коронавируса, заявил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

«Общая доля людей, которых можно отнести к имунной прослойке, уже превышает 65 %. Я говорю о лицах переболевших и вакцинированных хотя бы одной дозой. Таким образом, целевой показатель можно считать достигнутым», — заявил 29 июля Лисовец журналистам.

Ранее в комздраве заявляли, что Петербург достигнет коллективного иммунитета через 120 дней, когда будут привиты 2,6 млн. Пока привиты первым компонентом лишь 1,3 млн горожан.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (40)

Oleg_I
Целевой показатель достигнут, а подлые людишки продолжают дохнуть. Вот ведь неблагодарные.
Жаконин
Планы партии — планы народа! К выборам дадим все 165%!
Piter Russo
Порядка 12% не хотят прививаться российскими вакцинами. еще порядка 8% ждут эпиваккорону и ковивак.. еще порядка 8-10% - готовы прививаться спутником лайт, а не ви.
Если Лисовец желает привить больше - ему бы стоило договорится с Вектором и НИИ Чумакова о поставках нормальных партий вакцин в город, а не 8-12 тыс.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний